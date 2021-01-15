С наступлением холодов работники вспомнили, что среди множества трудовых прав есть у них еще и право на теплое место. В буквальном смысле. Трудовое законодательство четко регламентирует, какой должна быть температура на рабочем месте. А если приходится трудиться с прохладцей, в смысле на улице или в неотапливаемом помещении, то должны быть предусмотрены теплая одежда и перерывы, чтобы работник мог какое-то время отогреться.Для разных типов помещений предусмотрены различные температурные режимы. Чем меньше физической активности требуется от сотрудника, тем выше должна быть температура на его рабочем месте. Так, для офисного планктона, по нормам СанПиН, зимой температура в кабинете должна быть 22-24 градуса, а температура рабочих поверхностей — 21-25 градуса. Если в помещении ниже 20 градусов, то прощай 8-часовый рабочий день — за каждый градус ниже этой отметки полагается сокращение рабочего времени на 1 час. Если температура в офисе опустится до 13 градусов, то работать можно не более часа. А если еще холоднее, работа должна быть вовсе прекращена.Для тех производств, где работа требует активной ходьбы, переноса грузов, зимой допустимой считается температура 16-18 градусов.Для самых тяжелых работ, связанных с постоянными передвижениями, переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физических усилий допускается работа в течение полного рабочего дня и при 13 градусах. Это относится к ряду профессий в кузнечных и литейных цехах. Но и для таких профессий есть предел. За каждым градусом ниже 13-ти следует сокращение рабочего времени на час. И если в цехе термометр не дотягивает до 6 градусов, работы должны быть прекращены.Сейчас многие работники трудятся в удаленном режиме. Должен ли работодатель следить за соблюдением температурного режима дома у сотрудника?- Нет, соблюдение правил безопасности труда ложится в этом случае на работника, - сказал kp.ru проректор Финансовой академии при правительстве РФ Александр Сафонов.Если в квартире не соблюдается температурный режим, то все вопросы к управляющей компании. К слову, требования для домашнего помещения даже более комфортны, чем для рабочего.У наших — повышенная морозоустойчивость- Разумеется, при низких температурах должны быть предусмотрены средства индивидуальной защиты — одежда, обувь, - говорит Сафонов. - Можно поставить обогреватели. Если условия труда все же не соответствуют нормам, работник может обратиться в Федеральную службу по труду и занятости (Роструд), чтобы нарушения были официально зафиксированы. Но на практике, из своего опыта поездок на предприятия, могу сказать, что у нас народ достаточно стоически относится к температуре на рабочем месте, не припомню серьезных жалоб по этому поводу. Бывало, и у директора завода в кабинете не выше 16 градусов, а в цехах еще холоднее, и никто не жалуется.Работодателя, который не обеспечил необходимый климат, могут привлечь к ответственности по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (ст. 6.3 КоАП). Штрафы для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составляют от 500 до 1000 руб. А для должностных лиц — от 10 тыс до 20 тыс руб. Могут и приостановить работу предприятия на срок до трех месяцев.Есть и более суровая статья - «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда» (ст. 5.27.1 КоАП). Санкции по ней такие: должностным лицам и ИП - административный штраф от 2 тыс до 5 тыс. рубл, а на юрлиц - от 50 тыс. до 80 тыс руб.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМороз в Москве, сугробы в Испании и температурные рекорды на Черном море: 2021 год начался с погодных аномалийПогода удивляет едва ли не во всей России – от Сочи до Якутии. Как аномалии января 2021 года связаны с глобальным потеплением? (подробности)