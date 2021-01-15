Ночью 13 января в московскую доставку «Империя пицца» пришел заказ на пару бутылок газировки и пиццу. Звонил молодой человек с улицы Богданова в районе Солнцево. Вскоре курьер привез еду по адресу. Вышел из машины, достал пакет с едой и направился к подъезду. Там его ждали два парня. Один достал большой кухонный нож и пригрозил: пицца или жизнь.— Курьер испугался и отдал заказ. После этого он сообщил администратору, что на него напали. Та позвонила в полицию, — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.На место немедленно выехали оперативники уголовного розыска. Учитывая, что налетчики были с ножом, поддержку попросили оказать СОБР Росгвардии. Отряд ворвался в квартиру к подозреваемым, где те как раз заканчивали трапезу.— Задержаны двое уроженцев США. Гражданство у них российское. Они полностью изобличены в содеянном. Возбуждено уголовное дело за вооруженный разбой группой лиц. По статье грозит до 10 лет колонии, — добавил источник kp.ru.Как стало известно kp.ru, парней зовут Эдвард и Энтони — 25 и 23 года. Они дагестанцы, причем с еврейскими корнями, но родились в США. Затем семья перебралась в Россию. В династии много важных людей. Например, дядя - председатель правления банка. Сами задержанные безработные. Хотя на Эдварда записана малоизвестная фирма, которая по документам занимается торговлей предметами искусства.