Смешная и одновременно страшная ситуация произошла с подданным Великобритании уроженцем Уэльса Джеймсом Хоуэлсом, который буквально за день потерял многомиллионное состояние. Нет, его не ограбили, и банк, в котором валлиец держал деньги, не разорился. Все оказалось намного более высокотехнологично.Житель Ньюпорта 35-летний Хоуэлс \\"намайнил\\" (произвел) 7,5 тысяч биткойнов практически сразу после запуска криптовалюты в 2009 году. Будучи специалистом в области компьютерных технологий, он стал одним из первых \\"добытчиков\\" криптовалюты, используя для этого домашний компьютер, ведь в те времена процесс создания биткойна был чрезвычайно прост.Правда вот незадача — о своем богатстве Хоуэлс вспомнил слишком поздно. Первые свои поиски он начал в 2013 году, когда до валлийца \\"дошло\\", что у него есть 8,7 миллиона долларов, ведь биткойн-то подрос! Правда, метнувшись к \\"кошельку\\" британец понял, что выкинул его несколькими месяцами ранее на свалку. Дело в том, что информация о криптовалюте хранилась на жестком диске ноутбука, а его айтишник отправил в утиль во время генеральной уборки офиса, перепутав с другим подобным устройством. Тогда сам он признавался прессе, что эта ситуация вызвала у него кратковременную депрессию, ведь шансы найти винчестер на городской свалке были минимальны. Он даже создал новый кошелек с просьбой людей, тронутым его несчастьем, послать ему еще биткойнов, чтобы восстановить \\"финансовое благополучение\\".На время британец затих, но недавний взрывной рост курса криптовалюты, видимо, снес ему \\"крышу\\", ведь его виртуальное состояние выросло в десятки раз раз и превысило 200 миллионов долларов. В результате Хоуэлс решился на отчаянный шаг — пообещал отдать муниципалитету, контролирующему свалку, четверть всех своих биткойнов, если ему помогут обнаружить винчестер или хотя бы разрешат провести \\"раскопки\\".Тем не менее такое щедрое предложение не вызвало энтузиазма у местных властей, которые считают всю затею безумной, да и просто опасной с учетом возможного урона экологии. Не факт еще, что винчестер будет работать, пролежав столько лет под открытым небом.Сам Хоуэлс, впрочем, настроен довольно оптимистично, утверждая что шансы на успех весьма высоки. Более того, он уже нашел \\"инвесторов\\", которые готовы оплатить эту \\"археологическую экспедицию\\", так что муниципалитету даже не придется тратиться на изыскания. Британец даже изучил работу свалки и утверждает, что если ему дадут доступ к архиву компании, занимающейся уборкой, то сможет по номеру контейнера определить примерный район полигона, куда был высыпан мусор с его работы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Осталось две попытки: программист из Калифорнии забыл пароль и может потерять $240 миллионовДенежные средства молодого человека хранятся в биткоинах (подробнее)