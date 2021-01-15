На судостроительном комплексе «Звезда» началось строительству третьего танкера типа MR. Резка первых деталей корпуса будущего судна проводится в блоке корпусных производств на новом высокотехнологичном газо-плазменном станке, установленном в рамках расширения действующих мощностей основного цеха верфи.Обратим внимание, что танкеры этого класса предназначены для транспортировки нефтепродуктов и газового конденсата. Планируются для эксплуатации в рамках долгосрочных тайм-чартерных договоров Группы компаний «Совкомфлот» с предприятием «НОВАТЭК». Силовые установки танкеров-продуктовозов будут работать на экологически чистом газомоторном топливе. Такое топливо позволяет существенно снизить объем выбросов в атмосферу. Технические характеристики судов разработаны с учетом новых требований Международной морской организации (IMO).Судно может взять на борт около 50 тыс. тонн грузов. Его длина - более 180 метров, ширина - более 32 метров, осадка - 13 метров. Суда ледового класса 1B могут безопасно осуществлять круглогодичную навигацию, в том числе в ледовых условиях Балтийского моря.Напомним, судостроительный комплекс «Звезда» создается консорциумом во главе с нефтяной компанией «Роснефть» по поручению Президента России Владимира Путина. На сегодня портфель заказов судоверфи насчитывает свыше 50 судов. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания «Роснефть», разместившая на судоверфи заказ на 28 судов. В продуктовую линейку «Звезды» войдут суда водоизмещением до 350 тыс. тонн, морские буровые платформы, атомные ледоколы и суда ледового класса, крупнотоннажные транспортные суда, включая танкеры-газовозы, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений.