- В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования Договора об открытом небе (ДОН) в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора Российской Федерации, - заявили во внешнеполитическом ведомстве страны.По окончанию процедур Россия обязалась официально уведомить страны-депозитарии соглашения: Канаду и Венгрию.Отметим, что ДОН был инициативой США. Его еще в 1955 году предлагал СССР президент США Дуайт Эйзенхауэр, но впервые он был подписан с Россией в 1992 году при Джордж Буше. Договор давал право странам-участникам договора проводить согласованные разведывательные полеты специальных, оборудованных аэрофотоаппаратами самолетов над территорией друг друга. Это позволяло военным \\"подглядывать\\" за перемещением вооруженных сил и ядерного оружия, что позволяло снижать градус напряженности между странами. Однако, после референдума в Крыму у американских военных случилась паническая атака. Разведка США стала открыто в газетах заявлять, что российские самолеты получили совершенные системы цифровой съемки и разведки, которые позволяют просматривать американскую землю до самого нижнего этажа Пентагона. Дошло до того, что российские самолеты обвинили в попытках следить за Дональдом Трампом, его резиденцией и гольф-клубом. Военные США сначала отказались от своего права проводить инспекционные полеты над Россией, затем запретили это делать и нашим военным, а 22 ноября 2020 года Соединенные Штаты Америки вышли из ДОН.Таким образом роль ДОН, как инструмента укрепления доверия и безопасности между 34 государствами была подорвана.Кстати, Москва все эти странные обвинения Вашингтона отвергала и предлагала конкретные, соответствующие фундаментальным положениям Договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. Но так и не получила поддержки даже со стороны союзников США.Вполне возможно, что на окончательное решение США выйти из ДОН повлияли разведсведения, которые свидетельствовали о появлении у России оружия основанного на новых физических принципах. При заявленных возможностях нового российского оружия предложения поддерживать ДОН в США могли начать расценить за насмешку.