С 16 января сфера обслуживания и торговли на Украине могут стать исключительно украиноязычными. Пришло время тем, кто говорят по-русски, заявить о своих правах – так считают украинские граждане, поддержавшие флешмоб в защиту русского языка.Соцсети стали ареной борьбы с новым витком украинизации. В Фейсбуке запущен флешмоб в поддержку права украинцев пользоваться русским языком.Об обслуживании на русском языке придется просить продавцаУже с 16 января сфера обслуживания и торговли на Украине станет полностью украиноговорящей согласно закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Нарушителей закона ждут штрафные санкции в размере 6800 гривен (около 18 тысяч рублей).Теоретически потребители после «дня Д» смогут купить буханку хлеба и при этом говорить по-русски, но только если обратятся к продавцу со специальной просьбой. По умолчанию единственным «рукопожатным» языком в магазинах, кафе, химчистках, парикмахерских и других местах отныне будет украинский.Мириться с таким «узаконенным беззаконием» согласны далеко не все.Политолог из Киева Михаил Павлив сделал в Фейсбуке пост с призывом к соотечественникам везде и всегда требовать обслуживания на русском. Публикация за несколько часов собрала полтысячи «лайков» и десятки репостов.«Я всегда с уважением относилась к обоим языкам. Но ОНИ так достали, что захотелось заявить о своих правах», - пишет пользователь сети Тамара Богданович. «По Конституции имеем право», - добавляет Наталия Тырон.Возмущенные граждане в случае намереваются требовать заменить кассира или официанта на более «сговорчивого» в языковом вопросе или просто оставлять товары на ленте, а подданное блюдо – на столе и идти в другое место.«Ведите себя вежливо» - пишет житель Кривого Рога Юрий Недашковский.Миллионы доносов лишат Украину врачейТорговля – не единственная сфера общественной жизни, по которой ударит нововведение. В стране «победившего Майдана», как пишет на своей странице в фб украинский экс-премьер Николай Азаров, появились «идиоты, называющие себя «бумажным фронтом». Они выискивают людей, общающихся на русском языке на рабочих местах, и пишут на них жалобы и доносы.Так, жертвой травли стала Елена Ткаченко, заведующая педиатрией городской больницы в Краматорске – городе на части Донбасса, отвоёванном украинской армией после «Русской весны». Тот факт, что за годы профессиональной деятельности врач спасла десятки маленьких пациентов, «патриотов» не волнует – им язык подавай, подчеркивает политик.И предупреждает о другой опасности: за прошлый год в Украине уволились 50 тысяч медиков. Так что в разгар пандемии подвергать оставшихся врачей языковым репрессиям – чистое безумие.И остановить его может только народ.Если начнут кошмарить за язык: «лайфхак»Остается надеяться, что на этот раз украинцы не дадут загнать себя в языковое стойло. А пока на сайте «Страна. Ua» появился специальный алгоритм действий: «Что делать, если вас начнут кошмарить за русский язык», разработанный министром юстиции времен Януковича Еленой Лукаш. Она советует предпринимателям не бояться «языковых уполномоченных», коих в Украине будет на всю страну 50 человек, и спокойно взаимодействовать с клиентами на удобном им языке. А вот если в торговую точку заявятся «озабоченные языковом вопросом», первое, что нужно делать, по словам Лукаш, так это не реагировать на провокации и сразу послать «патриота»… писать жалобу. А в случае скандала и хулиганского поведения «активистов» – вызывать полицию, которая не уполномочена заниматься языковыми «разборками», но призвана блюсти общественный порядок.ЕЩЕ ПО ТЕМЕЯзыковая инквизиция на Украине: За разговоры на русском в кафе и магазине теперь — донос и штраф!В Незалежной вступает в силу драконовский закон — во всех заведениях сферы услуг обслуживание — только на госязыке (подробности)