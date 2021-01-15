Речь идет о номерах телефонов, сведениях о транзакциях, IP-адресах и т.д. Обычно пользовательские соглашения никто не читает, но на этот раз изменение правил игры вызвало массовое возмущение пользователей. Многие, в том числе и публичные персоны, например, глава телеканала RT Маргарита Симоньян, публично заявили об отказе от WhatsApp. Почему, казалось бы, стандартная процедура вызвала такую мощную общественную реакцию? Об этом мы решили спросить Сергея Половникова, руководителя аналитического агентства Content Review.- Сергей, пользователи болезненно относятся к любым вопросам так или иначе связанным с конфиденциальностью. Зачем WhatsApp нужно было менять соглашение именно сейчас? Ведь жили же до этого, причем Whatsapp уже давно был частью Фейсбука?- Это так. WhatsApp и раньше передавал данные Фейсбуку, только негласно. Почему они сейчас решили провести юридическую легализацию принципа, которым руководствовались всегда? Тут все наложилось на известные события, которые произошли в США в ходе выборов, и вопрос о полномочиях IT-гигантов встал очень остро. Потому что оказалось, что они, например, могут удалить из Твиттера действующего президента США. Это, естественно, поддало жару и поэтому на такие вещи, как обновление политики пользовательских соглашений, люди стали обращать внимание. На самом деле ничего страшного не произошло. Ваши данные, как собирали, так и будут собирать. Глупо думать, что, пользуясь бесплатным сервисом вы ничего никому не платите. В качестве оплаты использования сервиса вы отдаете свои данные - этот принцип был задуман еще 15 лет назад, когда Google выходил к пользователям со своими сервисами помимо поисковика.И, конечно, после громкой истории с репрессиями соцсетей даже против высокопоставленных пользователей, Фейсбуку пришлось столкнуться с очень нетипичным поведением людей. Обычно все проглатывали любые изменения, а тут пользователи массово начали переходить на другие мессенджеры. Это было полной неожиданностью для Фейсбука, они вынуждены были оправдываться и успокаивать публику. И сейчас они понимают, что оказали WhatsApp медвежью услугу.- Почему?- Потому что и так было понятно, что WhatsApp в определенной степени доживает последние дни. Поскольку это крайне неудобный сервис, у которого нет нормального приложения для компьютера, нет нормальных сервисов обмена и прочее. Люди, которые открывают для себя мессенджеры новой волны - например Telegram и Signal - они как будто из каменного века напрямую попадают в век просвещения. Преимущество современных мессенджеров над WhatsApp очевидны. Единственным козырем WhatsApp оставалось то, что он был у всех. Но сейчас эта ситуация будет меняться. История интернета знает много примеров, когда люди отказывались от одного мессенджера в пользу другого. Был период популярности ICQ, был период популярности Viber. И пусть у этих сервисов до сих пор очень много пользователей, это совершенно не означает, что траектория их существования еще может вывернуть на дорожку роста - нет, они уходят в прошлое.- Многих ли пользователей потеряет WhatsApp? В интернете гуляет цифра, что Telegram за считанные дни прибавил 25 миллионов пользователей - это в основном беглецы из WhatsApp?- Конечно. Тут надо четко понимать, что популярность того или иного мессенджера накачивается действиями, так называемых, селебрити и других известных личностей. В Telegram пришли президент Турции, президент Израиля. Про Трампа и его сторонников, которые в массовом порядке переходят в Telegram, мы не будем говорить - это и так известно. Когда в мессенджер приходят люди такого уровня это означает, что и тебе, как минимум, надо поставить себе приложение и посмотреть, что это такое? Почему оно так популярно? А количество пользователей у WhatsApp это не абсолютный показатель. Это же не абоненты у оператора связи. Вот, к примеру, вы зарегистрированы в WhatsApp и не пользуетесь им несколько лет подряд - вы же все равно будете числиться в мессенджере, как пользователь. Поэтому мы никогда не узнаем сколько реально потерял WhatsApp, но по косвенным данным, в том числе и тем, которые вы назвали, счет идет на многие миллионы.- Чтобы вы, как эксперт, посоветовали пользователям: соглашаться или удаляться? Например, Маргарита Симоньян заявила: не пишите мне больше в WhatsApp, я окончательно перехожу в Telegram…- То, что ваши данные кому-то известны, это давно не секрет. Каким бы мессенджером вы не пользовались все равно на вас будут зарабатывать. Соответственно, надо пользоваться тем, что вам удобно. Если у вас в WhatsApp есть люди, с которыми вы общаетесь, предложите им перейти, допустим, в Telegram. Но если они не согласятся, вы же не будете удалять WhatsApp? Я, например, пользуюсь четырьмя мессенджерами именно из-за того, что есть люди, которые для меня важны. У меня есть WatsApp, Фейсбук-мессенджер, Telegram. И даже в таком экзотическом приложении, как мессенджер Яндекса, есть люди, с которыми я общаюсь. Поэтому здесь всем надо немножечко успокоится. От того что Фейсбук получил ваши данными, вы все равно не перестанете им пользоваться. Так или иначе ваши данные все равно утекут. Я не думаю, что изменения в политике WhatsApp должны касаться ваших предпочтений. Другое дело, что Telegram просто банально удобнее.- Что дает этот внутрикорпоративный обмен данными для сервисов Марка Цукерберга? Он позволяет точнее настраивать рекламную систему Фейсбука? В этом все дело?- Реклама давно уже не самое главное у IT-гигантов. Они увлеклись так называемой “игрой в Бога”. То есть читая ваши сообщения, следя за вашей активностью в интернете они могут формировать вашу картину мира. Не секрет, что кроме Telegram нет ни одной социальной сети, которая бы показывала вам контент в том порядке, в котором это вы определили. Все остальные соцсети показывают вам автоматически настроенные ленты, в которых видно далеко не все публикации друзей или страниц, на которые вы подписаны. Соответственно, в нужный момент, когда это захочется Фейсбуку, он будет вам показывать, условно говоря, новости о том, какой у нас плохой президент и правительство и какие хорошие сторонники каких-то других взглядов. Нечто похожее, например, произошло в США, и мы видим, что соцсети имеет такие возможности. Поэтому только вам решать - пользоваться такими сервисами или нет? Верить им или нет? Главная проблема заключается в том, что люди в последние годы стараются предпринимать минимум усилий для формирования собственной более ли менее объективной повестки. Например, мало кто имеет привычку читать дискуссионную новость в нескольких источниках, чтобы знать разные точки зрения. Обычно пользователь увидел заголовок и, не читая текст, пересылает ссылку у себя в сети. Это неправильно. Но этим пользуется, как Фейсбук, так и наши социальные сети. Вы можете просидеть в соцсети год и когда обернетесь увидите, что алгоритм подсовывает в ленту только то, что нравится исключительно вам. Вы оказываетесь в информационном пузыре, где слышите только собственное эхо.- Как с этим бороться?- Записаться в библиотеку и читать хорошие книжки. Другого способа я не вижу. Потому что в интернете, к сожалению, верить никому нельзя.