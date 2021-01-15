В 2021 году сотовая связь подорожает на 15-16%, прогнозирует информационно-аналитическое агентство Content Review. Также вырастут цены на такие услуги, как облачное хранение данных, а понятие «безлимитный интернет» все быстрее будет уходить в небытие.Действительно, некоторые россияне уже стали получать звонки от своих мобильных операторов с предложением перейти на более дорогой тариф, который дает дополнительный возможности.В разговоре с «КП» директор Content Review Сергей Половников подчеркнул, что в первую очередь повышение цен коснется абонентов, которые «сидят» на тарифах ценой от 500 до 900 рублей. Эксперт в сфере связи объяснил, почему услуги связи дорожают, когда именно это произойдет и можно ли избежать этой участи.- Первая причина повышения тарифов - падение рубля. Оборудование покупают за доллары, у нас его не производится, - комментирует Половников. - Вторая — пандемия, которая заставила всех отказаться от туризма, а значит, операторы лишились роуминговой выручки. В том числе из-за этого за 2020 год операторы потеряли около 30 млрд рублей. Тарифы поднимет и так называемый социальный интернет. Правительство заставило сделать бесплатный доступ не только к социально-значимым ресурсам, но и коммерческим. И четвертая причина — «пакет Яровой». Все эти годы пакет законов реализуется, операторы резервируют деньги на эту и другие законодательные инициативы. По моим подсчетам, потребуется около 200 млрд. руб., чтобы операторы осуществили все инициативы нашего правительства. А заплатим за все это мы с вами, так как операторы получают деньги только от своих абонентов.По словам эксперта, операторы обычно повышают цены в мае или в августе. Кто-то может решить, что это не касается архивных тарифов. И тех, кто в свое время поймал тариф с безлимитом на интернет. Но все не так просто.- Если вы останетесь на архивном тарифе, то со временем он станет гораздо хуже, - продолжает руководитель Content Review. - Условия архивных тарифов меняются чаще и становятся действительно невыгодными. Если у вас старый тариф с безлимитным интернетом, то рано или поздно вашу жизнь сделают невыносимой. Потому что это нерентабельный тариф и лучше его, конечно, поменять. Вам начнут предлагать переходить на более дорогой тариф. И я бы на месте абонента соглашался. Если же вы не собираетесь менять свой тариф, то он минимум один раз в году изменится в одностороннем порядке — такая возможность прописана в договоре об оказании услуг связи. Также надо помнить, что договор позволяет в любой момент изменить стоимость услуг и даже ограничить доступ к ним. Но операторы предупреждают об этом и предлагают альтернативы, основанные на ваших же предпочтениях. К этому стоит прислушиваться.