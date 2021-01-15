Близкие друзья Бориса Грачевского очень переживают за его молодую жену. Екатерина Белоцерковская буквально раздавлена смертью любимого. Ужасное эмоциональное состояние 36-летней вдовы сказалось на ее здоровье. Она находится в предынсультном состоянии.\\"Что теперь будет делать Катя, я не знаю. Будем ей помогать. Она очень любит Борю. Все эти ночи, пока он был в больнице, она вообще не спала. Она ничего не ела. Не знаю, как она сейчас выползет…\\", - заявила близкая подруга Бориса Грачевского.По словам Ларисы Преториус, у Белоцерковской предынсультное состояние. У нее началось разжижение крови, а оно очень плохо влияет на сердечно-сосудистую систему. Маленький сын Филипп, которого третья избранница создателя Ералаша\\" родила 8 апреля 2020 года, в настоящее время находится у Катиной мамы.Преториус отметила, что Борис Юрьевич действительно обрел свое счастье с молодой женой. \\"Он жил сегодняшним днем и, кажется, чувствовал себя вечно юным, несмотря на почтенный возраст. До последнего бодрился, активно занимался делами и семьей. Похоже, эта небрежность к здоровью и погубила его\\", - цитирует ее сайт mk.ru.Любовь Грачевского и Белоцерковской проверена временем. Их знакомство произошло на Всероссийском фестивале кинокомедии \\"Улыбнись, Россия!\\" в Астрахани, где Катя служила в театре. И через пару лет Борис Юрьевич сделал избраннице предложение руки и сердца. Его актриса охотно приняла.Влюбленных не смущала ни солидная разница в возрасте в 35 лет, ни то, что мать Екатерины поначалу не верила в серьезность их чувств. Они тайно узаконили отношения в феврале 2016-го. Сама же свадьба отгремела летом 2017 года на загородной даче Грачевского.\\"Я сказал, что с меня хватит двух браков, в непростой период своей жизни. Тогда был уверен, что останусь холостяком. Но все течет, все меняется, и, встретив Катю, я изменил мнение. Можно сказать, что сейчас я женился не вообще, а по расчету - на необыкновенной женщине, в которой готов раствориться, как сахар в стакане\\", - делился артист.По признанию же третьей супруги Бориса Юрьевича, она никогда никого по-настоящему не любила до него. Екатерина шутила, что сначала росла на \\"Ералаше\\", а потом вышла за него замуж.Напомним, о смерти 71-летнего Бориса Грачевского стало известно 14 января. Он скончался в реанимации 52-й московской больницы. Борис Юрьевич последние дни жизни боролся с коронавирусом. Белоцерковская верила, что ее любимый выкарабкается. Но, к сожалению, коварная болезнь оказалась сильнее.