Красота требует... Да ничего она уже, в общем-то, не требует: ни продвижения по службе, ни повышения зарплаты. Оно и понятно: на удаленке куда сложнее тронуть пушистыми ресницами начальственное сердце, да и длина твоей мини-юбки по «Зуму» не видна. Истинная красота - она не во внешности, а в производственных показателях.Это выяснили аналитики портала SuperJob. Они опросили тысячу сотрудников кадровых служб из разных регионов и сделали вывод: похоже, российский рынок труда становится более цивилизованным. Работодатели все чаще оценивают профессиональные качества работников, а не их ноги, глаза и прочие выдающиеся достоинства. И если еще год назад лишь 15% специалистов по персоналу были уверены, что внешние данные никак не влияют на карьеру, то теперь их число выросло до 27%. При этом 66% сотрудников кадровых служб все еще считают, что привлекательная внешность помогает в карьере и трудоустройстве. Правда, 11 лет назад так считали 82% менеджеров по персоналу, так что прогресс налицо.А помните, раньше в вакансиях писали, что от соискателя требуется «привлекательная внешность»? Нет, речь не о тех вакансиях, про которые вы (да и мы тоже) подумали первым делом. Мы про офис-менеджеров, продавцов, секретарей. Так вот, даже секретарши красивые теперь практически не нужны. Если еще несколько лет назад в каждом девятом объявлении о наборе секретарей упоминались «привлекательные внешние данные», то теперь таких объявлений - лишь 3%.Да и сами сотрудники заметили, что современному руководителю куда милее ваш КПД, чем ваши 90-60-90. Если в 2009 году 77% россиян считали, что красота – это страшная сила для построения карьеры, то сейчас в этом уверен лишь 61% опрошенных.- Удаленка, конечно, сыграла свою роль. Но главная причина того, что работодатели стали обращать меньше внимания на внешность, в другом, - говорит карьерный консультант Галина Бобкова. - В деловых отношениях, как и в личной жизни, работает поговорка «С лица воды не пить». Да, приятная внешность всегда была преимуществом при трудоустройстве, такие кандидаты вызывают больше доверия. Но сравнивая результаты с ожиданиями, руководители все чаще понимают, что красота - еще не гарантия профессионализма, а иногда даже наоборот. Этот опыт накапливается, специалисты по персоналу и руководители начинают все «трезвее» смотреть на соискателей и работников. Именно поэтому на первый план выходят деловые качества и профессиональные навыки, а не внешность, за которой может стоять пустота. Особенно в кризисные времена: не важно, как выглядит сотрудник, главное - чтобы давал результат.По словам Галины Бобковой, есть еще две причины, почему внешность работников отходит на второй план. Во-первых, наше общество становится более толерантным. Все мы (и в том числе работодатели) стали терпимее к людям с отклонениями от привычных канонов, в том числе - от стандартов красоты. А во-вторых, красотка в коллективе может стать не только усладой для глаз, но и испытанием для нервов. Работодатели это понимают и зачастую настороженно относятся к слишком привлекательным кандидатам.- Некоторые красивые люди с детства избалованы вниманием, считают себя звездами и в трудовом коллективе тоже требуют к себе особого отношения, - говорит Галина Бобкова. - Поэтому работать с ними порой непросто.ТОЛЬКО ЦИФРЫСогласны ли вы, что внешние данные могут помочь в трудоустройстве и карьере?По данным SuperJob. Опрошено 1000 сотрудников кадровых служб и еще 1600 взрослых россиян.