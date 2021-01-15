Спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси уже 80 лет, а ретивости ее нападок на Дональда Трампа позавидуют куда более молодые политики. Пелоси четырежды избирали спикером, и она, похоже, всерьез готова отстранить действующего президента от власти.«Комсомолка» рассказывает историю женщины, которую некоторые считают одним из живых символов американской демократии.Нэнси Патрисия Д’Алесандро родилась в 1940 году в семье итальянских иммигрантов в американском Балтиморе. В семье Нэнси была единственной дочерью и самой младшей из семерых детей. Сразу скажем, если у вас перед глазами тут же встал образ нищих работяг, которые могут себе позволить спагетти только по праздникам, - забудьте об этом.К моменту рождения Нэнси семья Д’Алесандро устроилась на американской земле как нельзя лучше: ее отец, Томас Д’Алесандро-младший, восемь лет был представителем штата Мэриленд в Конгрессе США, а затем занимал пост мэра Балтимора. Эта же должность досталась и одному из братьев Нэнси.Девочка с детства знала не понаслышке о большой политике. Отец регулярно брал дочь на предвыборные собрания и поручал ей вести особый дневник, где маленькая Нэнси должна была записывать фамилии всех политиков, бизнесменов и чиновников, которые оказывали различные услуги конгрессмену.Нэнси получила достойное образование - сначала в католической школе для девочек Institute of Notre Dame, а затем в Вашингтонском университете Тринити, где погрузилась в изучение политологии. Стажировку она проходила в офисе сенатора от штата Мэриленд Дэниела Брюстера.В 1961 году Нэнси присутствовала на инаугурационной речи Джона Кеннеди, после чего окончательно отдала свое сердце демократам.Во время учебы в колледже Нэнси познакомилась со своим будущим мужем Полом Фрэнком Пелоси. В 1963 году пара венчалась в Балтиморе, после перебралась в Нью-Йорк, а через несколько лет в Сан-Франциско, где брат Пола, Рональд, являлся членом наблюдательного совета города.Нэнси Пелоси со всем рвением отдалась дому и семье: за 6 лет родила пятерых детей. Но и о политике не забывала. Нэнси слыла образцовой домохозяйкой и собирала пол-города на приемы, где между приятной беседой и десертом гостям предлагали пожертвовать немного денег Демократической партии. Вскоре она уже занималась сбором средств и организацией встреч с избирателями профессионально — как глава отделения партии в Северной Калифорнии.Впервые Нэнси шагнула в большую политику в 1985 году, когда выдвинула свою кандидатуру на пост руководителя Национального комитета Демократической партии, но потерпела поражение.Через 3 года умер конгрессмен Филипп Бертон, и это место заняла его жена Зала. Спустя 5 лет она решила уйти на покой и предложила кресло Нэнси, которой в тот момент было 47 лет.- Когда я решила участвовать в первых выборах в Конгресс, я подошла к своей дочери, Александре, и сказала: «У меня есть шанс начать избирательную кампанию. Может я и проиграю, но в любом случае меня не будет дома как минимум три вечера в неделю. Так что если ты хочешь, чтобы я этого не делала, просто скажи». И знаете, что она мне сказала? «Мама, займись уже своей собственной жизнью», - вспоминала Нэнси.Первые же выборы принесли Пелоси оглушительную победу.В Конгрессе Нэнси Пелоси входила в состав комитетов по ассигнованиям и по делам разведки. Выступала за права этнических и сексуальных меньшинств, за ужесточение контроля за оборотом оружия, против закона, запрещающего аборты, а также продвигала закон, который давал бы возможность детям нелегальных мигрантов жить и работать в США.В 2001 году она была избрана парламентским организатором демократического меньшинства в Палате представителей. Если смотрели сериал «Карточный домик», с этой позиции там начинается история главного героя.А уже на следующий год Пелоси заняла место главы фракции, став первой в американской истории женщиной, занявшей эту должность.В 2006 году демократы единогласно выдвинули ее кандидатуру на пост спикера Палаты представителей. А в январе 2007 года она одержала победу, заручившись поддержкой 233 конгрессменов против 202.Спикер Палаты представителей - третий человек в США после президента и вице-президента. И если с ними двумя что-то случится, именно мадам спикер станет главой государства. Правда, в истории такого еще не бывало.За руководство Палатой представителей Пелоси взялась с таким же стремлением, как в свое время за рождение детей. Она пообещала уже за первые 100 часов своего председательства провести через Конгресс все предвыборные обещания демократов. И сделала это даже быстрее — за 87 рабочих часов. Правда, далеко не все они получили поддержку в Сенате, но избиратели оценили целеустремленность мадам спикера.О работоспособности Пелоси вообще ходят легенды. Говорят, она почти не спит — или, по крайней мере, отводит на сон только несколько часов в день. При этом она не пьет кофе — предпочитает вместо него теплую воду с лимоном. А на завтрак запросто может заправиться мороженым.В 2018-м, уже не будучи спикером Палаты представителей (большинство в ней тогда принадлежало республиканцам) Пелоси выступила с самой длинной речью за всю историю американского парламента. Она убеждала коллег принять так называемый закон о мечте (защищавший детей нелегальных мигрантов от преследования и депортации) в течение 8 с лишним часов. Все это время Пелоси стояла, причем на шпильках, и ничего не ела, только пила воду. Заметим, в тот момент ей было 77 лет.Пелоси активно критиковала и прошлого президента-республикаца Джорджа Буша-младшего. Но Дональд Трамп стал ее настоящим врагом. Она не упускала ни единой возможности пройтись по его поводу, тот отвечал резкими твитами.В 2019-м Пелоси объявила о запуске импичмента Трампа. Тогда спикер заявила, что попытки американского лидера оказать давление на президента Украины можно расценить как обращение к иностранному государству для организации нового вмешательства в американские выборы. Однако импичмент провалился.Теперь мы наблюдаем вторую попытку. На сей раз у Пелоси больше сторонников. Если в 2019-м за отстранение Трампа не проголосовал ни один его однопартиец-республиканец, то сейчас таких набралось 10 человек.Говоря о России, Пелоси призывала Москву и Вашингтон к совместной доверительной работе для достижения общих целей.При этом в 2013 году политик схлестнулась с президентом России Владимиром Путиным. Тогда в газете The New York Post вышла статья российского лидера, где была такая фраза: «Когда мы просим благословения у Господа, мы не должны забывать, что Бог создал нас равными». На это Нэнси Пелоси заметила в своем Твиттере: «Самым интересным для меня была финальная часть его статьи… По-моему, это здорово. К российским геям и лесбиянкам это тоже относится?»Во время президентства Трампа Пелоси показала себя ярым русофобом: обвиняла в Москву в готовящемся вмешательстве в американские выборы 2020 года, а также требовала введения санкций за предполагаемую причастность к нападениям на американских военных в Афганистане.Нэнси Пелоси сама неоднократно становится объектом критики. В первую очередь, Мадам спикера ругают за страсть к дорогой дизайнерской одежде и драгоценным украшениям. Хотя политик может себе это позволить. Она считается одной из богатейших конгрессменов. Ее состояние оценивается в 88 млн долларов. Она и ее супруг владеют крупным пакетом акций компаний Apple, Facebook и Disney, а еще виноградниками и недвижимостью в Калифорнии.В другой раз, в 2009 году, журналисты The New York Post опубликовали электронную переписку сотрудников аппарата Пелоси с командованием ВВС США, которые требовали предоставить спикеру самолет Boeing 737 для официальных поездок.В 2011 году репортеры обвинили Пелоси и других конгрессменов в использовании данных из закрытых источников для торговли на фондовом рынке. Политик назвала все обвинения клеветой.