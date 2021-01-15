Журналисты украинского телеканала «НАШ» взялись пытать политика и блогера Анатолия Шария, уехавшего от преследований на родине в одну из стран Евросоюза — собирается ли он прививаться от Ковида и как? Ведь вакцину украинцам «не бачить ще долхо», китайская вакцина, которую собирались закупать на Украине, оказалась эффективной всего на 50%, а «нормальну вактину раскупылы бохаты краины».- Вы будэте вактиноватися? - прямо спросила Шария журналистка, слегка запинаясь от мовы, на которой украинским телеканалам предписано вести передачи.- Смотрите. Мне предлагается вакцина «Пфайзер» (американо-германская, - ред.), - не стал мучить себя мовой Шарий, отвечая на хорошем русском. - При том, что у нас, в Европах, еще и говорят, что если не вакцинируешься, тебе дадут по попе. Да! Будут практически насильно вакцинировать уже в ближайшее время.- При этом, - продолжал Шарий, - у меня есть идея: все-таки впервые за долгие годы посетить Российскую Федерацию и вакцинироваться там.- Оп-па! - сначала раскрыли рты украинские журналисты, а затем принялись нервно хохотать. Как же так? Ведь американо-европейская вакцина, по украинской логике, априори должна быть лучше какой-то там российской. А тут — человек сам отказывается о европейского в пользу российского...- Да, - повторил Шарий и начал доходчиво объяснять. - Я хочу вакцинироваться в России потому что... Ну смотрите: Литва сейчас приостановила вакцинацию «Моденой» (американской вакциной, - ред.). Плюс Пфайзер меня не очень устраивает после гибели людей на Севере Европы (в Норвегии погибли после вакцинации 23 человека, - ред). Вакцинировался человек, все нормально, а утром - не проснулся. Мне это не нравится.Шарий пояснил, что все эти вакцины не проверялись на человеке. «А я не орангутанг, чтоб на себе проверять,» - сказал он.- Китайская вакцина курам на смех оказалась, - продолжил Шарий. - Потому что 50% эффективности — это как в том фильме «Брат-2» - «гранаты у нас 50 на 50 взорвутся или нет». А это же о жизни речь!Поэтому, - делает вывод Шарий, - у нас здесь (в Евросоюзе, - ред.) массово будет «Пфайзер». Но я намерен отказаться. Она же не сбалансирована. Сбалансировать ее пытались сульфатом каким-то там алюминия. И все равно она только при минус 70 градусах сберегается!- Анатолий, а почему ты уверен в «Спутнике V»? - перебили украинские журналисты. - Там же тоже нет третьего этапа испытаний...- Я же никого не агитирую вакцинироваться «Спутником», - вздохнул Шарий. - Я просто пообщался с уважаемыми людьми, которые в Украине разбираются четко в этой вакцинации. Мне объяснили, что тот же «Пфайзер» произведен по старым технологиям. «Спутник» произведен по новой технологии. И мне это нравится. Ни одной нет вакцины в мире проверенной до конца сейчас. Люди, которые так говорят — они лгут. Но я хочу привиться той вакциной, которой привились люди, которых я лично знаю и с которыми все нормально.