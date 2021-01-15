- В прошлом году, Константин, вы произнесли как минимум две замечательные фразы. «Я считаю монархию единственной спасительной гаванью для России» и «Я из тех людей, кто любит Путина и видит продолжение его власти в имперском, монархическом ключе». Это всерьез?- Хороший вопрос. Я считаю, что наша страна от монархии мало отличается, мы просто не называем вещи своими именами. Императора мы зовем начальником, пользуясь зачем-то демократическим псевдоязыком. Это очень похоже на эпоху Августа в Римской империи, которая носила внутри себя остатки демократических институтов. Византийские басилевсы (цари) очень долго утверждались Сенатом, хотя тот носил единственную функцию – после миропомазания утверждал царя. У нас вообще к монархии школьное отношение. Нас учили, что республика – это прогресс, а царь, император из прошлого. Конечно, нет. Авторитаризм - это хорошо.- Чем же? Разве справедлива безграничная власть одного над всеми?- Самые лучшие страны в современном мире - монархии. Я не буду говорить о европейских, с монархами на велосипедах, мой любимый пример – Дубай (Объединенные Арабские Эмираты, - ред.). Это абсолютная монархия. И всякий, кто был в Эмиратах, знает, как там живется. И вовсе не только благодаря нефти (в нефтяных Венесуэле или Нигерии народу гораздо хуже). Просто монарх, считая страну своей, отождествляя себя с ней, заботится о каждом подданном. А демократически избранный президент, за 4 года или 5 лет успевает подумать лишь - как обеспечить себя и детей.- Еще одна ваша цитата: «Критиковать Путина нельзя, это исключено». У меня вопрос. Путин – человек?- Разумеется.- Он может ошибаться?- Конечно.- Он должен быть под общественным контролем?- Это сложное заявление... (задумывается) Я, как монархист, по-другому отношусь к демократически избранному президенту. Вам представляется, что раз он избран, ему нужен общественный контроль: президента обязаны критиковать, и это стране на пользу. Я думаю по-другому. Государство держится на одном человеке. И если отношение к президенту будет расшатано, то будет расшатано само государство. Поэтому независимо от критики ошибок главы государства, которые я позволяю себе на кухне, я никогда не позволю себе сделать это публично.- Вы воспринимаете критику как «расшатывание». Но без нее президент окажется в информационном аквариуме, куда поступает только хорошая информация. Как к Николаю Второму в свое время.- Не надо судить о Николае Втором по советским учебникам, называвшим христианнейшего царя «кровавым». Те, кто пришли ему на смену, утопили в крови страну. Большевики, погубив миллионы жизней, еще что-то смеют говорить о «кровавом Николае»... А что касается президента, критика имеет смысл только когда ты высказываешь ее прямо ему в уши.- Тех, кто нашептывает на ухо, слушать как раз смысла нет. Они лоббируют свои интересы.- Они будут это делать вне зависимости - критикуем мы с вами или нет.- А зачем так сразу опускать руки? Общественное мнение эффективно, если народ слушать.- Я с огромным уважением отношусь к народу и себя от него не отделяю. Но прямо сейчас мы видим, как главная супердержава мира (США, - ред.) на краю гражданского раскола. Как раз от того, что люди не уважали верховную власть и своего президента. Да посмотрите на любую революцию, - стало ли после нее где-то жить лучше?- Еще одно светлое событие 2020-го. В Конституцию прошли ваши «русские поправки».- О государствообразующем русском народе и о Боге. Да! Мы раньше отворачивались от Бога, теперь мы, наконец, к нему повернулись. Надеюсь, и Бог к нам повернется. В Конституции появилась 1000-летняя история России, а не с 91-го года.- Это так важно – вписать в Конституцию слова «тысячелетняя история» и «русский»? Это магически исправит нашу жизнь?- Я вам отвечу как дипломированный юрист-конституционалист, и как человек, который в 1993 году был в Белом доме при ельцинском перевороте. Тогда, напомню, Ельцин в спешном порядке принимал Конституцию, по которой мы прожили 27 лет. И двигались по жуткому либеральному пути, из-за которого у народа ничего не осталось. Если в Конституции записано – «у нас нет идеологии», то не надо потом вздыхать и спрашивать, почему прибыль стала главной идеей.- Хорошо. Бога вписали. Вписали «русский народ». Дальше?- Подождите. Это только начало. Дальше изменение закона о культуре для борьбы с ужасным современным искусством, с голыми на сцене. Это не соответствует культуре народов России.- Цензура?- Как хотите. Речь о нравственном ограничении, связанным с традиционными ценностями.- А кто их будет определять?- Закон и Министерство культуры.- То есть худсовет? Помните списки запрещенных в СССР рок-групп, книг?- У нас столько выходит разной гадости и ерунды! Достаточно телевизор включить, 15 минут пощелкать, и начинаешь мечтать о худсовете.- Я зашел на сайт вашего «Царьграда» посмотреть, что же это такое - православная журналистика. Но и у вас в новостях кого-то душат, обманывают, крадут. Не вижу разницы.- Ну, не так. Расчлененку, извращения, что бывает у других изданий, вы у нас не найдете. У нас эта самоцензура внутри.- Говорят, вы создадите свою партию с прицелом на выборы.- Не партию. Движение. А это разные вещи... Зрители «Царьграда» (а это 900 тысяч человек ежедневно) субъективно смотрят на мир. Если «Комсомольская правда» претендует на то, чтобы быть объективной, то мы, «Царьград», не претендуем. Мы прямо заявляем, что у нас свой взгляд на вещи. И люди, которые нас поддерживают, более активны. В казачьих регионах, например, мы поддерживаем военно-патриотические, спортивные инициативы. Если в каком-то регионе ставят памятник основателям города, нашим государям, то мы до 50% средств собираем среди своих сторонников.- И снова о цензуре. В 2020-м интернет-канал «Царьград» был уничтожен в Ютубе. После этого Путин (возможно, совпадение?) подписал закон о противодействии интернет-цензуре на иностранных платформах. Так цензура – это хорошо или плохо?- Наша цензура у нас – хорошо, чужая цензура у нас – плохо.- То есть цензура сама по себе хороша, но если она вам невыгодна, то плохо?- Нет. У нас по Конституции запрещена цензура в России. Но есть ограничения для тех, кто на нашей территории ведет себя так, будто нашего государства и законов не существует, будто это какие-то захватчики и оккупанты, которые к нам вторглись и нам диктуют.- Подождите. А не вы ли вторглись в американский Ютуб и диктуете ему свои правила? Создайте свой православный Ютуб. И живите, как хотите.- Вы правильно ставите вопрос. Конечно, это должно быть создано. Вопрос – справлюсь ли с этим я сам? Ни Цукерберг, ни прочие сергеи брины ничего сами не создали. Американское государство помогало, инвестировало. Иначе такие гигантские проекты невозможно сделать. Поэтому если наше государство не будет действовать протекционистски к своим mail.ru, Яндексу, ВКонтакте, «Царьграду», то этого не получится. Хотел бы я такой сделать? Да. Хватит ли у меня возможностей в одиночку бороться с Ютубом и Гуглом? Нет.- Но давайте представим - из-за вашего конфликта с Гуглом или Ютубом, их закрывают в России. Пострадают обыкновенные люди, «постящие» невинные видео с котиками.- У Ютуб есть все возможности этого избежать – исполнять российские законы.- Телеграм, кстати, вам шлет большой привет. Он ничего не исполнил, но его не смогли закрыть.- Значит, Телеграм выполнил требования российских властей.- Но Телеграм, кажется, не выдал шифровальные ключи ФСБ.- Вы откуда знаете?- А у вас другая информация?- Когда мы в Роскомнадзор писали жалобу на Ютуб, я спрашивал их о Телеграме. У них больше нет к нему претензий, а это, на мой взгляд, означает, что Телеграм удовлетворил все требования...- В 2020 году люди вдруг вышли на улицы в Хабаровске и Минске. И не хотят оттуда уходить.- Конечно, право людей выходить на улицы – есть. Мы – свободные люди. А бюрократия – совершеннейшее зло. Она отрывается от народа, ничего не слышит, не видит. В монархии для борьбы с этим злом есть царь. Если жалоба доходит до государя, то он гарантированно решит. А бюрократия ничего не решает, но при этом плодится, живет за счет народа, сама себя хвалит, сама себя награждает. Живет в своем отдельном мирке.И поэтому ситуация Хабаровска – это отсутствие диалога власти и народа. Но приехал Дегтярев (он у нас состоял в обществе «Двуглавый орел»), начал разговаривать с людьми и все нормализовалось. Понятно, некоторые люди, защищающие Фургала, у него на зарплате, и они будут вечно ходить на митинги.- Вы считаете, что люди идут на митинги за деньги?- Какая-то часть да. Но и многие вышли с понятными вопросами к власти – если вы знали, что избирается человек, виновный в тяжких преступлениях, почему раньше молчали? А все от того, что бюрократия выродилась в абсолютно закрытую касту, которая с народом не разговаривает.- В Белоруссии вообще происходит черт знает что.- В Минске все более тревожно и запущенно. Лукашенко удержал страну от дикого капитализма, зачистил криминал, не дал разворовать страну. Это его большие заслуги. Но если бы он выполнял обязательства перед Россией и шел бы по пути интеграции, как он обещал, проблем бы у него не было.- А где эта грань сближения с Россией, когда ты не тонешь в ней, не лишаешься суверенитета?- Вы видели, как Армения обрела суверенитет и к чему это привело? То что суверенитет для малых народов необходим – миф, ошибка. Посмотрите на Прибалтику. Долго они жили с суверенитетом? Не прошло трех минут – оказались частью Евросоюза и стали ездить в Брюссель, как раньше в Москву, выбивать дотации.Настоящий суверенитет – это когда ты сам выстраиваешь собственную политику. Таким суверенитетом в мире сейчас обладают только США и Китай. У нас остались от былого великолепия лишь некоторые черты - во внешней политике, по крайней мере.- Судя по опросам, одно из главных событий 2020-го то, что Медведев уступил пост премьера Мишустину. Это вызвало у людей всплеск позитива.- Новые люди в правительстве, мы видим это по их шагам, безусловно, стараются. Видим, что они не играют на олигархов, а наоборот. Создают огромные государственные проекты, которых раньше не было.- Цитата: «Главная проблема России - государство превратилось в мафию в том самом итальянском смысле, когда все повязаны друг с другом». Большая часть граждан, уверен, разделит эту точку зрения. Но это цитата из вашей рубрики «Главные русофобы года».- Да, это наш фирменный конек. Мы русофобов и их изречения вычленяем и рейтингуем.- Эта фраза принадлежит Навальному. А коль многие граждане с ней согласятся, они тоже русофобы?- Когда ты сознательно на многомиллионную аудиторию (а Ютуб с утра до вечера подкручивает Навальному просмотры), вдруг объявляешь, что все государство – это мафия, то, конечно, ты рождаешь у человека неприятие к государству как таковому. Ты же делаешь человека врагом государству, он будет не любить Родину, в которой живет.- А для вас Родина и государство – это одно и то же?- Безусловно.- Но ведь государство – это сонм чиновников, силовые органы. А Родина – мой дом, двор, город, все то, что я люблю. Моя страна – это не только государство, это намного больше.- А государство – это что-то плохое?- Государство – это управленцы. Я не обязан их любить. Они могут быть героями, а могут - мерзавцами.- Россия – это государство?- И Родина, и государство. Но государство можно и нужно критиковать. А Родину, как маму, все-таки нет.- Тогда у государства много определений. Госаппарат я критикую не реже, чем тот, кого вы сейчас цитировали (Навальный, - ред.). Но ты должен обязательно говорить, что наша страна - Россия прекрасна, только в ней такой вот нехороший чиновный аппарат. Если ты пропускаешь эту часть о том, что страна прекрасная, то ты критикуешь Родину целиком.Слушатель Сергей из Новосибирска:- У нас в Новосибирске народ говорит так: без Путина может быть ужасный конец. Но и с этой властью – ужас без конца.- Положа руку на сердце, скажете - в 90-е было лучше, чем сейчас? Конечно, нет. Нам есть с чем сравнить. Когда молодежь 16-18-летняя говорит «Сколько можно?», ее легко понять. Они всегда жили в сытые, спокойные путинские годы. Но мы-то не должны забывать ужас перестройки, ужас бандитских 90-х.- Но живя страхами 30-летней давности, не лишаем ли мы себя будущего?- Прекрасно, совершенно согласен! У нас в стране образ будущего не просто отсутствует, он как будто запрещен. И я, как заместитель Патриарха во Всемирном Русском Народном Соборе, уже два года с двумястами экспертами пишем образ русского будущего. И мы близки в первом квартале 2021 года сделать этот доклад публичным. Это огромная стратегия развития страны на 30 лет вперед. Он называется «Русская мечта-2050». Почитайте. Если все сложится хорошо – нам всем в этой мечте жить.