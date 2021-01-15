Таксисты «СитиМобил» снова подрывают репутацию своей компании, приставая к пассажиркам с вопросами. На днях в Санкт-Петербурге Мария Дьякова заказала такси в аэропорт «Пулково», приехал водитель с именем Гуломжон. На часах было около 5 утра, водителю хотелось поговорить о сексе, он стал задавать Марии неприличные вопросы, потом включил на телефоне порноролик и стал поглаживать себя по ширинке. Мария пожаловалась в компанию: «У меня такое чувство, что меня морально изнасиловали».- Водитель был сразу заблокирован за неподобающее поведение, служба поддержки вернула денежные средства за поездку. Поведение водителя мы считаем недопустимым и принесли извинения пассажирке за эту ужасную ситуацию, - сказали в компании «СитиМобил».И вот новая история, но уже в Москве. Таксист решил поговорить с девушкой не о сексе, а о религии.- Ты верующая? – спросил таксист.После чего устроил настоящую проповедь объясняя, что «Господь хочет, чтобы человек очистился, а не грехами наполнился», «я отрекаюсь от всех греховных мыслей». Водитель признался, что раньше был наркоманом, а когда выбрался из «ада», то стал благодарить Бога за все.- Вот ты сейчас о чем думаешь? – спросил таксист.- Ни о чем, - ушла от ответа девушка.- Ты не Бог, чтобы ни о чем не думать. Человек всегда думает, голова всегда занята. Если ты перестанешь думать, то тогда ты станешь дочерью Господа.Девушка молчала, но снимала на телефон «проповедь» таксиста. А когда наконец-то вышла из машины, то призналась, что весь путь переживала за свою жизнь. Добравшись до работы, она рассказала коллегам о случившемся. Все посоветовали не молчать и передать видео в компанию «СитиМобил».- Сразу после этого его рассмотрели, водитель был заблокирован без права восстановления. Согласно правилам нашей компании, религия – не тема обсуждений с пассажирами. Мы рекомендуем при возникновении конфликтной ситуации или неадекватного поведения водителя сразу выходить из машины и обращаться в поддержку. Деньги за такую поездку поддержка возвращает. Если же во время поездки покинуть автомобиль не удается, а водитель ведет себя неадекватно, стоит обращаться в полицию, - прокомментировали в компании «СитиМобил».В компании признались, что проводят тренинги с водителями, но некоторые таксисты по-прежнему проявляют некорректный, неприемлемый интерес к женщинам. Это не обязательно домогательства, испортить поездку могут любые неуместные вопросы. «СитиМобил» после этих случаев запустили сервис для улучшения поездок и просят не молчать, а рассказать компании о подобных историях.