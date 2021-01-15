Борис Грачевский, умерший 14 января 2021 года в реанимации, так и не смог помириться со старшей дочерью от первого брака. Ксения не позвонила отцу, когда он попал в больницу с коронавирусром в конце декабря 2020 года. Девушка так и не простила знаменитому родителю то, что он бросил ее маму.Борис Грачевский был женат три раза. Его первой супругой стала Галина Грачевская. Они поженились в 1970 году, когда Борис Юрьевич трудился разнорабочим. Сначала супруги жили в Переделкино в доме, где не было никаких удобств. А когда Галина забеременела, переехали к ее родителям в коммунальную квартиру.Галина Яковлевна делала серьезные успехи в математике. Она с отличием окончила институт, поступила в аспирантуру, но диссертацию не защитила. Сначала родился сын Максим в 1972 году. Потом дочь Ксения в 1979-м. \\"Она окунулась с головой в дом, научилась фантастически готовить. У нас все время были гости. Я ничего не зарабатывал и был всем должен. С трудом наскреб на двухкомнатную квартиру, и случайно нам «обломилась» трехкомнатная. 900 рулей доплаты. Этот долг висел надо мной, как кирпич, года три или четыре. Но это был самый счастливый период нашей жизни\\", - делился Грачевский.Когда сын подрос, родители купили ему квартиру, сделали роскошный евроремонт. Потом построили второй дом на даче. \\"Но как только дочка выросла, жена заскучала, ей стало не интересно все, что я делаю. И все в семье стало валиться. Популярность моя поднималась год от года, а я приходил домой после улыбок и автографов, и дома меня встречало полное безразличие. В какой- то момент я вдруг понял: сколько мне еще осталось, мне уже 55, и почему я должен так жить? Я встал и ушел. Все оставил жене\\", - вспоминал Борис Юрьевич.Супруги прожили в браке почти 35 лет. Известие о разводе пары стало громом среди ясного неба для всех друзей и знакомых пары. Режиссер всегда отзывался о бывшей избраннице тепло и с восхищением. \\"Я обожаю эту женщину, я ее уважаю и дружу с ней и не хочу говорить ничего об этой ситуации. Я уходил не к кому-то, а просто, не изменял ей. Пять лет я жил один после развода\\", - откровенничал режиссер с Борисом Корчевниковым.Максим спокойно принял решение отца и продолжил с ним общаться. А вот дочка так и не смогла простить родителю уход из семьи. \\"Сын общается со мной. А дочь нет. Это моя боль\\", - говорил артист.Когда у Ксении родился сын, она даже не предложила Грачевскому увидеться с ним. Создатель \\"Ералаша\\" пытался наладить отношения с наследницей, но все попытки обернулись провалом. \\"Ничего не получилось. Я пытался каким-то образом, но не получилось, больше не буду. Она знает, что я готов забыть все и сказать: «Здравствуй, Ксения». Нет, значит, нет, дай Бог здоровья\\", - сетовал он.