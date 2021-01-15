15 января, к сожалению, подтвердилось, что сооснователь и многолетний художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский скончался после того, как заразился коронавирусом. «КП» вспоминает последние проекты режиссера — романтический мини-сериал «Между нот» и идею снять в детском тележурнале Мартина Киркорова.Еще 15 лет назад Борис Грачевский задумал написать сценарий — своеобразное переложение «Золушки» на современный лад. Про взрослого и известного, успешного мужчину, в которого влюбляется наивная и молодая девушка.К реализации затеи режиссер приступил только в 2015 году, когда начал снимать мелодраму «Между нот, или Тантрическая симфония». Это был последний фильм Бориса Юрьевича. Хоть игривое название картины (Грачевский придумал его сам) говорит само за себя, автор намекал, что это светлая романтическая история, не имеющая отношения к его биографии или эротике. Кто не помнит, второй женой Бориса Юрьевича была актриса Анна Панасенко, которая была на 37 лет младше него. А последней его супругой стала артистка Екатерина Белоцерковская (разница в возрасте составила 35 лет).- Я придумал эту историю давно, еще до своего развода (с 27-летней Анной Панасенко), - объяснил тогда «КП» Грачевский. - Она не связана конкретно со мной. Мне просто давно хотелось снять историю про любовь людей, у которых большая разница в возрасте. Сценарий мы написали вместе с Марией Хмелик, придумавшей название «Ералашу» 40 лет назад. Наш главный герой Кирилл Краснин - композитор, это собирательный образ. В голове есть некие прообразы: Альфред Шнитке, Кшиштоф Пендерецкий, София Губайдулина. В общем, этот закрытый для всего мира человек влюбляется и раскрывается навстречу нежному созданию. Она этот его мир расковыряла, и все закончилось достаточно грустно.Очень похожего на Грачевского даже прической героя, прославленного композитора Кирилла Краснина, сыграл Андрей Ильин, а его молодую любовь, провинциалку Юлю, — Янина Мелехова («Кухня», «Стиляги»). Напросившаяся на главную роль сама, как уверял режиссер.- За три дня до съемок актриса, утвержденная на главную роль, отказалась сниматься, - вспоминала актриса. - А я должна была играть другого персонажа. И тогда я подошла к Борису Юрьевичу и выпалила: «Попробуйте меня!» Он нахмурился и спросил: «А сколько тебе вообще лет?»- Мы записали пробы, посмотрели и ахнули: «То, что надо!» - признается Грачевский.Съемки проходили непросто, режиссер часто ругался на молодую актрису, но теперь Янина вспоминает то время с теплом: «Мог обозвать меня дурой, идиоткой, тут же обнять, назвать Галатеей, наговорить кучу приятностей, а заодно нравоучений, а потом анекдот...обязательно! Всегда спрашивал про театр, роли, съемки, мужа, дочку, родителей. Проклятая болезнь забрала за месяц второго такого близкого человека в моей жизни».В эту картину режиссер позвал многих своих друзей — звезд советского кино: Эммануила Виторгана, Татьяну Кравченко, Владимира Долинского. Но на Первом канале работа не вышла. Со временем фильм превратился в четырехсерийную ленту, и был размещен на платформах IVI и Okko.Сам Грачевский озвучил одного из ключевых персонажей картины — пса по кличке Блайд, который остается верным главному герою, несмотря на все перипетии.Еще одной из последних креативных идей Грачевского было снять в «Ералаше» сына Филиппа Киркорова. Причем, как заверяет отец, Борис Юрьевич позвал Мартина в детский тележурнал самостоятельно. Безо всяких рекомендаций.Но восьмилетний мальчик...отказался сниматься. Точнее, поначалу дал добро, а съемки демонстративно сорвал. Подчеркнув, что ему это уже неинтересно.- Я обрадовался, потому что совершенно не хочу, чтоб они (дети Мартин и Алла-Виктория) были у меня актерами, - рассказал потом Киркоров. - И тут вдруг прорвало! Прогресс. И говорит: «А можно?». Я говорю: «Теперь уже не знаю. Согласится ли дядя Боря после твоего провала оглушительного?».Оказалось, что Борис Грачевский не против. И был готов дать второй шанс Мартину. Но не успел.