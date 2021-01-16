Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выступил на первом заседании нижней палаты Парламента страны, депутаты которой были избраны 10 января. Президент поздравил парламентариев с завершением выборов и поблагодарил депутатов предыдущего созыва за работу. «За пять лет в стенах парламента было принято 410 законов. Депутаты, воспользовавшись своим правом законодательной инициативы, подготовили около 60 законопроектов. Это больше, чем за пять прошлых созывов. Новые депутаты, сохраняя интенсивный темп работы своих коллег из предыдущего созыва, должны работать ещё более плодотворно», - заявил Касым-Жомарт Токаев.Он отметил, что начало работы нового состава палаты совпало с событиями, имеющими символическое значение для страны: Казахстан вступил в год 30-летнего юбилея своей государственной независимости, при этом казахстанский парламентаризм подходит к своему 25-летию. «В год 30-летия Независимости будут проведены комплексные реформы. Необходимо сосредоточить наши усилия на построении эффективного государства и справедливого общества», - сказал президент.Комментируя парламентские выборы в Казахстане, Министерство иностранных дел Российской Федерации отметило, что их результат «указывает на широкую поддержку народом Казахстана проводимого руководством республики курса на развитие и обеспечение благосостояния граждан».Справедливая социальная политика и адаптивная экономикаГлавным приоритетом в работе законодательной ветви власти должно стать улучшение качества жизни и повышение благосостояния граждан, уверен президент Казахстана. «Народ ждёт полноценной отдачи и конкретных результатов от социально-экономических программ», — сказал Токаев.Президент считает необходимым уменьшить роль государства, как собственника и регулятора, продолжить и завершить программу приватизации, пересмотреть миссию, роль и функции квазигосударственного сектора.«Учитывая динамичную трансформацию рынка труда, необходимо стимулировать переток рабочей силы из низкопродуктивных в более производительные сектора экономики. Для этого требуется завершить первичную индустриализацию страны. Как я говорил ранее, промышленность нашей страны должна быть гибкой и адаптивной к текущим изменениям. Поэтому особую актуальность приобретает принятие закона \\"О промышленной политике\\". Он не должен быть рамочным. В нём следует предусмотреть конкретные меры, действенные механизмы поддержки и стимулирования отечественного бизнеса. Многие из депутатов нынешнего созыва имеют значительный практический опыт. Полагаю, что он будет в полной мере задействован при разработке этого законопроекта», - сказал Касым-Жомарт Токаев.По его словам, первостепенным является также развитие правового государства и укрепление доверия граждан к органам власти. «Суть реформ в данной сфере заключается в разумной децентрализации системы, модернизации государственного аппарата, оптимизации квазигосударственного сектора и цифровизации всех процессов. Таким образом, государственный аппарат станет максимально компактным, открытым и эффективным, а процесс принятия решений — гибким и прозрачным. Социально-экономическое развитие невозможно без надлежащей защиты прав граждан», — заявил Касым-Жомарт Токаев.Другим приоритетом он считает эффективную социальную политику, которая является ключевой в условиях, когда мир движется к «экономике знаний». «Несмотря на значительный прогресс по многим показателям Индекса человеческого развития, Казахстан всё же отстает от ведущих стран по этому показателю», - отметил президент. По его словам, высокое качество человеческого капитала является основой долгосрочной конкурентоспособности любого государства. «Сегодня поколение Независимости по численности уже составляет половину всех граждан нашей страны. Нынешние дети и молодёжь будут определять рынок труда Казахстана к 2050 году. Именно от их конкурентоспособности зависит благополучие страны в будущем. Важно понимать, что статус \\"молодой нации\\" даёт нам долгосрочные преимущества», - считает Токаев.Он отметил, что в последнее время страна продвинулась в реформировании сферы образования, однако властям, в том числе депутатам, предстоит решить ряд важных задач, например сократить разрыв в качестве образования между различными социальными группами и регионами.Президент Казахстана также считает крайне важной модернизацию системы здравоохранения, эта проблема стала особенно острой в ситуации пандемии. Приоритетом государства должна оставаться поддержка наиболее уязвимых граждан.«Система здравоохранения должна ориентироваться на пациентов, ставить во главу угла их интересы, здоровье и жизнь, - подчеркнул глава республики. - Переход к такой модели возможен за счёт персонификации, внедрения цифровых инструментов, расширения доступа людей к квалифицированной врачебной помощи. В этой связи особую роль играет развитие превентивной медицины, основанной на профилактике и ранней диагностике заболеваний».Не менее важен здоровый образ жизни граждан, поэтому развитие массового и детского спорта имеет стратегическое значение.Ещё одним ключевым элементом социальной инфраструктуры является пенсионная система, которая должна быть справедливой, устойчивой, отвечающей интересам людей.Благополучие граждан, по словам главы государства, невозможно без поступательного роста национальной экономики, что является ещё одним приоритетом. Правительству поручено продолжить контрцикличную макроэкономическую политику, направленную на поддержку экономической активности. Важная задача – создание благоприятных условий для бизнеса.«Необходимо стимулировать переток рабочей силы из низкопродуктивных в более производительные сектора экономики. Как я говорил ранее, промышленность нашей страны должна быть гибкой и адаптивной к текущим изменениям», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.Особое внимание следует уделить развитию отраслей, связывающих регионы в единое экономическое пространство. «Приоритет будет отдан улучшению инфраструктуры, связывающей между собой регионы, города, районы и сёла. В соответствии с новыми стандартами будет модернизировано более 3500 сёл. Дороги до каждого опорного села и все республиканские трассы будут реконструированы и отремонтированы на 100 процентов», - пообещал президент.Он также отметил, что для дальнейшего совершенствования местного самоуправления следует упростить бюджетные процедуры и повысить самостоятельность местных представительных и исполнительных органов власти.«В целом, ожидаю от новых членов парламента активной работы по совершенствованию социальной политики», - заключил Касым-Жомарт Токаев.«Всесторонняя защита прав человека»Одним из главных направлений реформ в Казахстане становится политическая модернизация. Президент напомнил, что в наступившем году пройдут выборы в некоторых сельских округах. «Мы намерены укрепить систему местного самоуправления с самого низа. Это очень важный вопрос. Поэтому после предстоящих выборов сельских акимов можно будет переходить к выборам районных акимов. Однако мы не должны ограничиваться этим», - считает Касым-Жомарт Токаев.Он отметил, что завершившаяся 10 января избирательная кампания, несмотря на карантинные ограничения, была динамичной и насыщенной. По словам президента, для того, чтобы пройти в Мажилис и маслихаты, некоторым партиям не хватило совсем немного голосов избирателей. В связи с этим Токаев считает полезным на выборах в следующий парламент снизить порог прохождения в него политических партий с 7 до 5 процентов.«Пришло время принять такое решение, поскольку такая норма будет стимулировать законно зарегистрированные партии участвовать в следующих выборах. Также это будет способствовать развитию политической конкуренции в стране. Данная инициатива расширит представительство, позволит учесть мнение максимально широких слоёв населения при выработке государственной политики», - сказал президент. Он также заявил о необходимости поддержки гражданского общества, благотворительной деятельности и о совершенствовании молодёжной политики.Касым-Жомарт Токаев напомнил законодателям, что одной из главных целей государства остаётся всесторонняя защита прав человека, что требует максимального обеспечения свободы выбора граждан.«В мировой практике закреплено право человека легитимно выражать своё несогласие с выборами или голосовать против всех кандидатов. По сути, и для нас нормальным явлением должно стать альтернативное мнение и голосование против. Поэтому в избирательные бюллетени всех уровней следует ввести графу «против всех». Эта инициатива создаст условия для защиты избирательных прав граждан. Ведь официальная демонстрация отсутствия выбора – это тоже выбор», - заявил Токаев, подчеркнув, что эти инициативы являются лишь частью долгосрочных социально-экономических и политических реформ. По его мнению, законодателям необходимо принять активное участие в работе на этом направлении и конструктивно сотрудничать с правительством.«Моя принципиальная позиция заключается в том, чтобы все насущные вопросы в обществе обсуждались в первую очередь в парламенте. Представители общественности и эксперты должны принимать самое активное участие в подготовке законопроектов. Одним из главных требований является установление эффективной обратной связи по спорным вопросам, которые могут вызвать недовольство граждан. Перед парламентом стоят две важные задачи — принятие качественных законов и решение актуальных проблем общества», - подчеркнул президент Казахстана. Он обратился к депутатам с призывом проявлять высочайшую ответственность и всегда помнить о том, что народ ждёт позитивных перемен.Выступление президента Казахстана прокомментировал доктор политических наук, профессор Высшей школы экономики Андрей Казанцев:«Важно отметить, что Казахстан сейчас находится в процессе реализации нового этапа политических и экономических реформ. При этом экономические реформы для Казахстана – дело привычное. Страна 30 лет поступательно реализовывала очень прогрессивную экономическую политику, которая привела к тому, что Казахстан стал первым государством на постсоветском пространстве по привлеченным инвестициям, практически с нуля поднял новые ключевые отрасли, такую, например, как нефтяная, которая в советское время была в упадке, а по уровню ВВП на душу населения занял второе место после России.А вот в сфере политики реформы до сих пор проводились очень осторожно, поскольку нельзя реформировать всё сразу, и политику, и экономику, которая обеспечивает стабильность. Теперь Казахстан вышел на новый этап развития, когда становится необходимым, как это отмечал Токаев в прошлом году, при снижении цен на нефть обеспечить дальнейший экономический рост. А для этого требуется более широкое вовлечение граждан в политику, чтобы люди могли свободно взаимодействовать с миром, могли реализовывать свои возможности в экономике и в социальной жизни. На это и нацелен новый этап реформ, который предполагает либерализацию выборного законодательства, снижение порога для партий с 7 до 5 процентов, возможность граждан голосовать против всех, что тоже очень важно, поскольку люди таким образом могут показать, что они недовольны системой в целом.Предпринимаются и другие меры, которые должны улучшить ситуацию в экономической жизни страны, способствовать благополучию граждан, в частности детей и подростков. Помимо этого в Казахстане проводится пенсионная реформа, анонсировано продолжение экономических реформ на здоровой рыночной основе. Продолжают привлекаться инвестиции. Всё это соответствует современным требованиям построения рыночной экономики.Реформу должно оценить поколение, выросшее в независимом государстве и в условиях рыночной экономики. Через этот этап проходили многие страны, которые шли по пути экономического роста, например, Южная Корея и Тайвань: вначале гражданам обеспечивался определённый уровень благосостояния, после чего они требовали расширения представительства, требовали больше свобод. Именно это происходит в Казахстане», - считает профессор Высшей школы экономики Андрей Казанцев.