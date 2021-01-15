Народный артист России Алексей Серебряков не очень интересуется комедиями. Тяжелые драмы про русскую жизнь — вот его стихия. Поэтому очередным трагическим образом актера стал суровый отец (возможно, пьющий, судя по лицу), что увозит сына из города в глухую тайгу, чтобы спасти от наркотической зависимости.Если бы дело происходило на палящей жаре, то можно было бы решить, что речь идет об очередном ремейке «Иглы». Но нет. История драмы «Бешенство» развивается в заснеженных сибирских лесах (съемки проходят на Алтае).В картине «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» герой Серебрякова отправляется в увлекательное путешествие по России на машине сына и в инвалидной коляске. В «Бешенстве» наоборот: главный герой насильно увозит погибающего в столице от соблазнов и страстей сына в глухую тайгу, поселяет в охотничьем домике и следит за тем, чтоб отпрыск не сорвался и мужественно преодолел ломку.При чем тут бешенство? А это тонкий сюжетный ход и метафора одновременно: дом папы и бедового сына окружают волки, страдающие бешенством. Ну, как в жестокой реальной жизни, вы поняли.Режиссером фильма стал Дмитрий Дьяченко, специализирующийся на комедиях («Страна чудес», «День выборов», «СуперБобровы») или семейных фэнтези (три части «Последнего богатыря»).- Первоначальная идея снять фильм принадлежит одному из наших продюсеров Павлу Буре, - признается сценарист Алексей Казаков. - Благодаря его историям с Дальнего востока я придумал сюжет про то, как отец спасает сына-наркомана в тайге в окружении волков, зараженных бешенством. Для меня крайне важно, что одна из самых масштабных социальных проблем России, наконец, будет обсуждаться в большом жанровом кино. Я очень рад, что проект режиссирует Дмитрий Дьяченко, потому что для него это вызов — сделать драматическую историю после множества комедий.Кроме Серебрякова в проекте заняты Евгений Ткачук («Тихий Дон», «Бесы»), Георгий Дронов («Воронины»), Всеволод Володин («Рая знает все») и другие.