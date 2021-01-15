В соцсетях мода на ограничение потребления: зовется английским словцом «челлендж» (вызов), хоть больше подходит «эксперимент».«Я решила устроить захватывающий challenge в 2021: не покупать себе одежду. Вообще. Ни одного нового платья, ни одной пары туфель, никаких сумочек и юбок. Ничего», - пишет PR-директор обувной сети Rendez-Vous Марина Бицадзе, и объясняет экстравагантный шаг: «Хочу понять, поможет ли это ограничение накопить деньги и перестать листать асосы, зары и фарфетчи (сайты онлайн-магазинов одежды. – Ред.) в поисках «той самой вещи».То есть, девушка не нуждается: ей не хватает, в основном, времени, а шкаф и так не закрывается. Скопить Марина рассчитывает на что-то крупнее шарфиков и задорно спрашивает:«Кто верит, что это мне по силам?»Марина не первая придумала развлекаться таким образом. Предпринимательница Дарья Лисиченко сейчас, в январе, «рассказала о своем челлендже» изданию The Village: «Я год не покупала новую одежду. Челлендж показался мне классной возможностью отдохнуть от покупки одежды и бесконечного числа размышлений, связанных с шопингом. На одежду у меня уходило приличное количество денег, но это не приносило мне огромного удовольствия. Был момент, когда я четко ощутила переизбыток одежды и сказала себе: «Все, завязываю!» По большому счету, у меня хватает одежды, чтобы проходить в ней год и не надеть одно и то же», - как, видимо, и случилось.Женщина удачно приняла решение до пандемии: ее товарки накупили платья, которые особо было некуда носить, а экспериментатор попыталась разобрать имеющийся дома гардероб, и ее чуть не придавило…Если вы сейчас подумали, что мода распространена только среди барынек, вы ошиблись.В ноябре разработчик мобильных приложений Евгений Гнутиков (пользователь Evgen Gnutko) рассказал об эксперименте: «не на спор, но ради интереса попробовал прожить на 60 000 рублей. Я исключил затраты на бензин (оставил сумму в 2000 в месяц). Я исключил затраты на связь (оставил сумму в 600 руб. на месяц)». «Жратву» покупал в «Дикси»: «пельмене, сосиджи*, сыр белорусский, дешевые безвкусные огурцы и помидоры, дрянные шоколадные батончики, макароны «Макфа», тушенку говяжью «ГОСТ» - отвратительную, самые дешманские «соки» из сахара и химии. Электричество ЭКОНОМИЛИ: огромный телек не включали, электроплиту, свет в доме – аккуратно выключали, как не в себя». В коттедж ничего нового не покупали, и так все есть.Выводы: «Как семьи с детьми умудряются на это прожить, я хз. Жрать такое, что мы покупали, нельзя. НЕЛЬЗЯ. Пластик, соя, говно, палки, отходы мясного производства – вот что предлагается жрать семьям, у которых 1000 баксов месячного дохода. На «крупные» покупки навроде телевизора или стиралки НУЖНО КОПИТЬ. Причем из копилки деньги постоянно будут выпрыгивать. Неизбежно. В случае, если что-то плохое произошло – денег взять неоткуда. Ты бежишь во всякие МФО, быстрозаймы и т. д. – а потом с деньгами в больницу к ребенку, допустим».Понятно, что в комментариях пользователю, как говорится, «напихали в панамку»: рассказали, что очень много кто живет с детьми на 20 тысяч...Богатые тоже плачут, короче. Если барыньки больше разбирались со своим психологическим состоянием: «Я заметила, что покупаю новые вещи, похожие на те, что уже есть у меня в гардеробе, а как-то вообще купила два раза абсолютно одинаковые пальто, просто забыв, что одно такое у меня появилось еще в начале сезона», - то жанр Евгения - хождение обеспеченного блогера в народ.«Утром мажу бутерброд…», - помните?По-журналистски, правильнее всего в таких случаях «примерить» размер минимальной пенсии или прожиточного минимума, и именно так осенью поступили 14 работников металлургических, горнодобывающих и машиностроительных предприятий Челябинской области, при сопровождении оппозиционного телеканала «Новое время». Через месяц у молодых рабочих от недоедания стала кружиться голова и начались проблемы со здоровьем: «Была одна мысль – поесть» (МРОТ в Челябинской области составляет 12 тысяч рублей с копейками), конкретно к этому эксперименту претензий нет.Чем же так раздражают другие?Не тем, что сотни тысяч женщин в России и так, без всякого - прости Господи! - челленджа, годами не покупают шмотки: штопают штаны, выкручиваются, передают вещи от старшего младшему. Не тем, что большинство граждан И ТАК выключает свет и закупает товары в «Дикси».А своей неискренностью.Не оставляет ощущение, что большинство постов могли быть написаны вот так:«Дорогие все. Зарплату пиар-менеджера сократили, а я в тучные года все спускала на шмотки и ничего не накопила. Я до сих пор живу в съемной квартире…»Или:«Рынок падает, клиенты массово отказываются от заказов. Ждал к Новому году заработанных денег, а контрагенты слились: выставили виски и рассказали сказку об убытках. Я был вынужден…»Какие, к черту, сейчас эксперименты? Жизнь все меньше похожа на сахар, и люди живут в новых реалиях, это все.Я, если не зарабатываю на мясо, перехожу на кефир, потому что Я не заработала, а не потому что: «Ха-ха, придумала челлендж и осваиваю вегетарианскую кухню».Челлендж – слово-прикрытие, камуфляж для наступившей бедности. Не могут люди признаться: «У меня проблемы». Боятся выглядеть неудачниками.Красиво выступила блогер Малка Лоренц (София Кочетова). Она без кривляния написала, что шопинг ей «в ближайшие полгода не светит (кредит за дом и долгов на миллион)», «Кстати, в этом доме нет ни одного предмета, купленного не на Авито (ну, шурупы только)», и поделилась правилами покупки дешевых вещей с рук: да, приходится брать мебель б/у или остатки-обрезки чужих ремонтов, зато можно отхватить и нецелованные пробники «Шанель»!Малка умная. Будьте, как Малка.Живите с достоинством.И по средствам.*Орфография автора.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИспытано на себе: Как я стала банкротом и избавилась от долга в миллион рублейРассказываем о плюсах и минусах процедуры, спасающей от непосильных финансовых обязательств (подробности)Как слетать на каникулы в Париж на российскую пенсиюПенсионерка из Челябинской области придумала свою стратегию и каждый год экономно ездит во Францию (подробности)