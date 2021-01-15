У Бориса Грачевского осталось пятеро наследников: его вдова Екатерина, две дочери и два сына – дети, рожденные в трех браках «отца» «Ералаша». Между ними, как рассказывают коллеги Бориса Юрьевича, отношения непростые или их вообще нет…- Очень не хотелось бы, чтобы сейчас наследники занялись разделом имущества и поливанием грязью друг друга. Не дай Бог, начнется очередная «Санта-Барбара», - говорит композитор Ирина Грибулина.Друзья и коллега Бориса Грачевского пока в шоке. Не могут поверить в его смерть. Слишком большим жизнелюбом он был. У «отца» детского киножурнала «Ералаш», который он делал в течение 46 лет, была душа ребенка.Сейчас многие вспоминают, с чего началась его болезнь, рассуждают о том, можно ли было ее предотвратить. В конце декабря у Бориса Юрьевича держалась несколько дней высокая температура. Он решил поехал на КТ провериться, хотя друзья его отговаривали. Проверился, получил результат: 50% поражения легких, испугался, сел за руль и сам поехал в 52-ую больницу «сдаваться», где уже спасли многих его коллег. На новогодние каникулы он собирался лететь с женой на Кубу, но оказался в ковидной больнице.Теперь говорят, что обратился он поздно. Ковид ищет и находит слабые места. Борис Грачевский, по мнению его близких, был очень больным человеком. В больнице он пил антибиотики, чего ему было нельзя. Когда-то еще в юности, когда он служил в армии, он пережил клиническую смерть. И позже рассказывал, когда он очутился на том свете, ему там понравилось…10 лет назад у Граческого обнаружили меланому – рак кожи. «Из маленькой родинки на ноге выросла большая болезнь, - не скрывал Борис Юрьевич. - Вырезали родинку неудачно. Была тяжелая химиотерапия». Он постоянно боролся с этим недугом. Пять лет назад был рецидив.Его последняя жена Екатерина (она моложе Грачевского на 38 лет) буквально жила им. Следила за его здоровьем, готовила ему специальную еду.В Кате он обрел заботу, которая ему была так необходима. Хотя вначале его друзья к молодой женщине настороженно отнеслись. Ведь предыдущая спутница - Анна Грачевская, которая тоже была намного моложе, была и помощницей, и любимой, но потом не выдержала \\"лучей славы\\"… Случился некрасивый, тяжелый развода, из-за чего Грачевский очень страдал. В этом браке родилась дочь Василиса.Отношение Екатерины, как показала жизнь, было искренним… Когда в декабре Грачевский попал в больницу, Катя перестала есть, перестала спать. Ездила к мужу постоянно. Их маленький сын Филипп оставался в это время у ее мамы. Екатерина тоже сдала анализы на коронавирус, ждала результатов.Пока совсем нет информации от старших детей Грачевского. Еще недавно Борис Юрьевич рассказывал, что у него непросто с сыном и дочерью от первого брака.- С Максимом мы общаемся, с Ксенией, моей старшей дочерью, отношения развалились. Были разные перипетии, 13 лет дочка со мной не разговаривает, - рассказывал Грачевский в интервью. - Я в нее вкладывал много, пытался сойтись с ней не один раз. Она знает, что я готов все забыть и сказать: «Здравствуй, Ксения». У нее родился сын. Но и с внуком у меня нет никакого контакта. Но что я могу сделать? С Галиной Яковлевной, первой женой, мы не общаемся. Ничего страшного в этом нет…Хочется верить, что ничего страшного и не случится, когда дело дойдет до раздела многомиллионного имущества Бориса Юрьевича.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБорис Грачевский: Жена всегда говорит: «Даже не думай умирать, живи». Хорошо, буду жить!...Один из создателей и многолетний руководитель журнала «Ералаш» скончался в возрасте 71 года после долгой борьбы с коронавирусом (подробности)