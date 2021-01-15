16 января Украина переходит на тотальную украинизацию сферы обслуживания. Любые услуги теперь должны предоставляться только на украинском языке, а кроме того - на «державну мову» должны перейти медики, соцработники, тренеры, преподаватели кружков и секций, работники ритуальной службы и по сути – все работающие граждане Украины. Частный бизнес также должен теперь «служить» клиенту исключительно на украинском.На днях один «патриот» тут пояснял, что украинцы, которые едут на заработки в Польшу за месяц способны выучить польский. В Израиле - учат иврит за три месяца. А тут - учить украинский, видите ли не хотят.- Кто мешал выучить за 30 лет украинский язык? - пафосно возмущался «патриот».Но он почему-то поборники украинского языка не рассказывают, что выехав из своих сел, стесняясь того в прошлом, они теперь унижают тех, кто отказался от мовы в пользу русского языка. Получая образование на русском, отдавая детей в русские школы, украинцы делали это сознательно. Украинский язык никто и никогда здесь не запрещал. Его исключительно поддерживали, издавая огромное количество книг, учебников, газет. Однако, украинский проигрывал русскому всегда, но признавать сейчас данного факта не хотят.Русскоязычная, советская Украина всегда говорила на русском, задолго до объявления этой территории независимой, и отрицать этот факт – лицемерие. И, несмотря на запреты, многие не готовы менять свои привычки и ментальность. Украинский язык политического истэблишмента тут справедливо и иронически называют языком - ходунками, который внедряют по львовским и тернопольским учебникам.- Вы не понимаете, - объяснял мне один местный ученый. - Нам украинский важен как язык избавления от имперского влияния. И мы этого добьемся рано или поздно.Надо заметить, что борьба за избавление идет более тридцати лет, а на самом деле – столетие.«Я позавчера спрашиваю этого каналью, доктора Курицкого, он, извольте ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицький… Так вот спрашиваю: как по-украински «кот»? Он отвечает «кит». Спрашиваю: «А как кит?» А он остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется.»Все отлично помнят этот диалог из запрещенной на Украине книги «Белая гвардия». Михаил Булгаков вечен, как пророк. Потому писателя тут не жалуют.Еще в начале 90-х первый президент Украины Леонид Кравчук обещал сохранить права русскоязычному населению Украины, однако обещаний своих так и не выполнил. Русский язык сразу же начали выдавливать из всех сфер и в первую очередь - образования.Такое впечатление, что Киев после Нового года все еще спит. Народу везде не много из-за локдауна, который продлен до 24 января. На рынках торгуют исключительно продуктами, а непродовольственные секции - огорожены красной, целлофановой лентой. Киевляне на праздники покупают обрезки красной рыбы, мясо, хоть и скромно, потому что продукты дорожают, стремительно опустошая кошельки граждан. Продавцы поголовно говорят на суржике - хороший русский язык начинает считаться маркером сепаратизма и пророссийских настроений, которые запрещены.И лишь из пиццерии несется русский шансон...С 16 января покупатель тут пока еще сохраняет право выбрать язык, а вот продавец - нет. Ему предписано говорить на мове. А поскольку все тут знают русский, то будут такие, кто непременно станет провоцировать с целью подловить человека и написать донос. Мне знакомая аптекарша рассказала, что уже боится на русском обслуживать посетителей аптеки.- Лучше уж все время на мове, чтоб не подставили...И эти опасения не беспочвенны. Уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь опубликовал методичку для грамотного составления доносов на продавцов, врачей, учителей, парикмахеров, работников ритуальных служб. Языковой инквизитор призывает не стесняться жалоб. \\"Больше штрафов - больше пополнения в бюджет\\", считает этот «шпрехенфюрер», как его тут окрестили.Мужчина лет 70–ти хотел купить гуся на Старый новый год, но не сторговался: бабка за гуся хотела 1000 гривен (около 2,5 тысяч рублей).- Обнаглели совсем, - сетовал пожилой киевлянин. - Ломят цены. Ну, обойдемся без гуся. Все равно она меня не любит...- А как вы определили, что не любит? - интересуюсь у мужчины.- Мы прожили вместе 44 года. Я ей предложил повенчаться, а она отказалась. Говорит, на том свете за другого выйдет.- Так разведитесь.- Нет. У нас квартира, гараж, дача, две машины, две дочери, внуки. Начнешь делить - сразу на тот свет пойдешь. Да и кому я нужен?Беседа в Киеве с незнакомым человеком, кстати, шла на русском языке, который стал в сущности исключительно языком вот такого общения по душам.Не продуктовые магазинчики сейчас в Киеве практически не работают. Прибыль у них упала в разы, а продавцам хозяева урежут зарплаты. В подсобке, складывая уныло носки в картонные ящики, продавщицы говорили между собой по-русски...В отделении «Приват-банка», по моей просьбе - перейти на русский, девушка - оператор этого не сделала. Некоторых слов по-русски она и сама не понимала, и меня даже переспрашивала. Говорила работница банка так, что моментами ее быстрая речь напоминала польский язык. Перед отделением выстроилась очередь пенсионеров, обсуждающих отдых Зеленского в Буковеле (зимний курорт).- Сами выбрали клоуна сами и расхлебываем теперь, – повторяли недовольно пенсионеры по-русски. Их запускали из-за карантина по два человека. А в отделении они уже переходили на мову.Передо мной стоял дедок к той же барышне и он тоже не понимал ее тихой, быстрой, мелодичной речи. Явно не украинской. Может галичанка? Или все же полька? На русский с ним она также не перешла.- Виктор, давай подождем, осталось-то всего пару дней, - говорит киевлянин весьма респектабельного вида кому-то в трубку. Мы пока обложились учебниками, ну еще два словаря взяли...По большому счету, все тут считают за украинский какую-то свою версию. Кто суржик, кто западенщину, кто исковерканный по своему разумению русско-польский разговорник... И эта каша в головах у многих.Как ни грустно признавать, но украинский язык стараниями национал-патриотов все больше становится не государство образующим, а государство разрушающим новоязом.И если уж говорить откровенно, то этим «мовным законом» украинцы сами лишат себя специалистов, качественного обслуживания, душевной беседы пациента с врачом и выплеснут таки с водой ребёнка, уверены здесь многие здравомыслящие киевляне.Без русского языка украинские города будут плавно превращаться в захолустье. При этом большинство радетелей за мову уедут в Польшу или даже в Россию - на заработки, где им украинский вообще не пригодится.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Требуйте обслуживания на русском!»: на Украине запустили флешмоб в поддержку русского языкаС 16 января магазины, кафе, больницы и транспорт на Украине обязали перейти на \\"державну мову\\" (подробности)