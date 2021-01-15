Игорь Николаев увез семью на отдых в США. После новогодних праздников, которые он провел в Москве, композитор с женой Юлей и дочкой Вероникой отдыхает в Майами. В отпуск Николаев отправился накануне своего дня рождения: 17 января ему исполнится 61 год. Видимо, композитор решил встретить новый год своей жизни в жарком климате на берегу океана.В Инстаграме композитор рассказал, как проходят их отпускные будни. Музыкант опубликовал совместное селфи с дочкой Вероникой.- Абсолютная любовь. Акклиматизируемся потихоньку, валяемся в кроватке, рассуждаем о единорогах, радугах, коронавирусе, океане, - подписал снимок Николаев.Композитор также выложил видео, на котором маленькая Вероника собирает ракушки на абсолютно пустынном пляже. По словам Николаева, ролик был снят в семь утра. Видимо, ранние утренние прогулки объясняются джетлагом – наверняка звездное семейство страдает бессонницей из-за разницы во времени.Поклонники в комментариях умиляются сходству Николаева и его дочки. «Папина копия», «Надо же как дочка на вас похожа», «Такая очаровашка, вырастет – будет красавицей», - пишут фолловеры.В Майами у Игоря Николаева есть целых две собственных квартиры. Композитор стал первой российской знаменитостью, купившей недвижимость в Майами. Двадцать лет назад Николаев приобрел просторные апартаменты в многоэтажке в районе Sunny Isles на первой линии от океана. Аналогичное жилье стоит здесь более миллиона долларов.В апартаментах музыканта есть шикарные панорамные окна, выходящие на Атлантический океан. Жилье располагается прямо возле пляжа – стоит выйти из подъезда, и оказываешься на побережье. Кроме того, на закрытой территории жилого дома есть собственный бассейн, где можно искупаться в жаркий день. 42-летней супруге композитора Юле повезло, что ей достался муж с такой роскошной недвижимостью за рубежом.С легкой руки Николаева апартаменты в Майами когда-то купила и его бывшая жена Наташа Королева. Певица владеет квартирой в многоэтажке, расположенной на второй пляжной линии. В квартире площадью 630 квадратных метров сейчас живет мама Королевой Людмила Порывай. Подобные апартаменты риэлторы в Майами оценивают в 1,3 млн. долларов.Напомним, Игорь Николаев развелся с Наташей Королевой в 2001 году после девяти лет семейной жизни. В 2010 году композитор женился на своей поклоннице и начинающей певице Юлии Проскуряковой. В 2015 году жена подарила ему дочку.