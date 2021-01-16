Леонид Якубович тяжело переживает смерть Бориса Грачевского. Знаменитый ведущий капитал-шоу \\"Поле чудес\\" был знаком с создателем \\"Ералаша\\" больше 30 лет. 14 января 2021 года госпитализированный с коронавирусом 71-летний артист скончался в реанимации.\\"Мне тяжело об этом говорить. Я устал терять людей. Мне больше нечего сказать\\", - цитирует убитого горем Леонида Якубовича RT.Сообщение о смерти Бориса Грачевского стало ударом для его родных, друзей, коллег и поклонников. Бессменный худрук популярного киножурнала \\"Ералаш\\" был госпитализирован с коронавирусом. Он сохранял оптимизм и верил в лучшее, подбадривая всех неравнодушных. Просил не переживать за него, говорил, что скоро будет здоров и воссоединится с молодой женой Екатериной Белоцерковской и маленьким сыном Филиппом. Но увы. Чуда не произошло.О смерти Бориса Юрьевича скорбят звездные коллеги мэтра. Тяжелее всего, конечно, приходится вдове звезды. Она держится из последних сил и оплакивает своего горячо любимого супруга. Женщину поддерживают друзья Бориса Юрьевича. В частности, рядом с ней известный художник Никас Сафронов. Он пообещал помочь Екатерине с организацией похорон покойного мужа.\\"Я общался с женой Бори. Обещал помочь ей с похоронами. Она еще юная, не знает, как и что. А это дело сложное и дорогое\\", - поделился Никас в программе \\"Пусть говорят\\" на Первом канале. Он также сообщил, что звал Белоцерковскую в эфир, но, по его словам, она была не в силах идти и что-либо говорить.Режиссера похоронят на Троекуровском кладбище 17 января. В этот же день состоится и прощание. Прийти на церемонию смогут все желающие. Похороны пройдут в открытом формате. \\"Прощание в воскресенье в 11:00 в Доме кино\\", - заявила ранее вдова.