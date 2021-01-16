Пока демократы пытаются отстранить от власти действующего президента США Дональда Трампа, их политические противники заявляют о возможности запуска процедуры импичмента в отношении новоизбранного главы Белого дома Джо Байдена. Причем грозятся сделать это сразу же после инаугурации, которая состоится 20 января.Об этом на своей странице в Twitter написала Марджори Тейлор Грин, недавно ставшая членом нижней палаты Конгресса США, в которой она представляет консервативный округ штата Джорджия.Известно, что Тейлор является открытой сторонницей теории заговора QAnon, утверждающей, что Дональд Трамп противостоит загадочной секте сатанистов-педофилов, напрямую связанных с демократами.Недавно саму Тейлор обвинили в нарушении мер безопасности, поскольку она находилась в помещении с эвакуированными конгрессменами без маски. По утверждениям недоброжелателей, это якобы привело к заражению трех законодателей коронавирусом.По заявлению Тейлор, причиной для импичмента Байдена может стать злоупотребление властью, поскольку новый президент, возможно, подкуплен представителями украинского или китайского энергетического бизнеса.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОт домохозяйки до Мадам спикер: Кто такая Нэнси Пелоси, дважды объявившая импичмент ТрампуДемократка в четвертый раз стала спикером Палаты представителей Конгресса (подробности)