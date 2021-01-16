По мнению профессора Гэмблина, в течение своей жизни человек тратит примерно 2 года на ванну или душ, и это время «потрачено впустую».– Я хотел понять, что будет происходить. Я знаю многих людей, которые купаются очень мало. Я знал, что это возможно, но я хотел проверить на себе, чтобы увидеть, какие будут последствия.37-летний профессор Школы общественного здоровья Йельского университета Джеймс Гэмблин решил поэкспериментировать с собственным телом: пять лет назад врач отказался от приема душа.Теперь он утверждает, что запах, который является следствием отсутствия систематических гигиенических процедур, постепенно исчезает. Это объясняется нормализацией работы бактерий, живущих на коже человека.По заявлению профессора, используемые нами мыло, шампуни и гели для душа нарушают необходимый баланс, который через некоторое время после отказа от этих средств восстановится, тогда же исчезнет и неприятный запах немытого тела.Впрочем, экспериментатор считает, что мыть руки все же нужно, особенно с учетом ситуации с коронавирусом. Тем же, кто решится последовать его примеру, он советует не делать этого резко, а понемногу сводить водные процедуры на нет.