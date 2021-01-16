Пандемия коронавируса с нами уже почти год. Многие люди с болезнями из групп риска все это время ограничивали свои контакты, чтобы не заболеть ковидом - ведь он в их случае почти наверняка будет протекать тяжело. Но ведь ковид - не единственная угроза человечеству. До сих пор во всем мире на первом месте среди причин смертности сердечно-сосудистые заболевания. Медицина научилась снижать многие риски катастроф у сердечников. Но - замкнутый круг - чтобы проверить здоровье и получить назначение необходимо посетить поликлинику, где очень велик риск пересечься недобросовестным инфекционным больным...Сердечно-сосудистые заболевания сегодня встречаются у каждого третьего пациента с COVID-19 и в шесть раз повышают риск госпитализации. Для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и ковид риск самого неблагоприятного исхода возрастает в 12 раз!Точно в таком же положении оказались беременные: необходимо одновременно и беречь себя от возможности заражения, и посещать участкового врача для наблюдения за развитием малыша. Как это совместить?Хорошим выходом может оказаться телемедицина: ведущие кардиологи и гинекологи страны теперь помогают своим пациентам через «Облако здоровья». Проект телемедицинской помощи реализуется при сотрудничестве Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», национального медицинского центра ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» и ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова» Минздрава России и объединил в доступной виртуальной среде специалистов в кардиологии и гинекологии.Телемедицинские консультации могут бесплатно получить жители Центрального, Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов. «Облако здоровья» открыто до 31 октября 2021 года.- Зарегистрироваться в телемедицинском сервисе «Облако здоровья».- Отравить заявку на получение бесплатной онлайн-консультации. Для этого необходимо выбрать раздел «Заявка» в нужном медицинском центре и нажать кнопку «Получить услугу».- Следовать инструкциям в заявке.После обработки данных вам придет приглашение на онлайн-консультацию к врачу на конкретный день и время.! Важно. Также консультации можно получать через приложение «Облако здоровья» для мобильного телефона.С какими вопросами можно обращаться:- врожденные и приобретенные пороки сердца,- ишемическая болезнь сердца,- кардиомиопатии,- нарушения ритма сердца,- сочетанная патология,- сосудистая патология у взрослых и детей: артериальная и венозная,- врожденные пороки развития у плода,- аритмии у плода,- онкологические заболевания во время беременности,- онкологические заболевания женских половых органов,-патология молочной железы,- пороки развития матки и влагалища.! Важно. На консультации пригодятся все медицинские документы, которые есть у вас в наличии. Их нужно отсканировать или сфотографировать, загрузить в облако и таким образом сделать доступными для доктора. Также стоит позаботиться о том, чтобы интернет-связь во время виртуального приема была устойчивой и поддерживала работу видео и аудио соединения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ России «ходят» почти 1500 мутаций коронавируса, но бороться с ними скоро будут три вакциныПять главных моментов из выступления главы Роспотребнадзора Анны Поповой (подробности)