Роль оставленного в Рождество в одиночестве Кевина Маккалистера принесла 10-летнему Маколею Калкину «Золотой Глобус», гонорар в 100 тысяч долларов и всемирную славу.В 1990 году он стал самым успешным ребенком Голливуда. И вот прошло уже 30 лет, и многим интересно, как же сложились жизнь и судьба звезды культовой комедии?Стоит сразу сказать: веселый мальчуган, каким мы привыкли воспринимать Калкина по ролям в фильмах «Один дома» и «Богатенький Ричи», прошел очень сложный жизненный путь.В детском возрасте на него свалились немалые деньги – за свою роль в продолжении новогодней комедии и роль Ричи он получил суммарно 9 миллионов долларов. Но эти деньги не принесли счастья ребенку, поскольку в его семье начались большие проблемы.Отец Маколея, Кристофер больше интересовался гонорарами сына, чем им самим, что в итоге привело к разводу с женой. В 2008 году в семье произошло горе – сестру Калкина на дороге насмерть сбил автомобиль. Убитого горем Маколея перестали интересовать карьера, образование и будущее.Он с головой окунулся в рок-музыку, наркотики и алкоголь. Зависимость от запрещенных веществ и выпивки не могли не отразиться на внешности: молодой человек стал болезненно худым, неряшливым, с растрепанными нечесаными длинными волосами и бородкой.В СМИ часто мелькали сообщения о передозировках и \\"смерти\\" бывшей звезды американского кино, о попытках суицида после расставания с актрисой Милой Кунис, о разгульной жизни Калкина. Но ему удалось выбраться из этого опасного болота…К своим сорока годам Маколей излечился от наркомании и алкоголизма, остепенился, стал вести соцсети и подкасты, похорошел, начал ухаживать за собой и прилично одеваться. В чем причина? Ищите женщину, господа!Благотворное влияние на «проблемного ребенка» Голливуда оказала актриса и продюсер Бренда Сонг, которая поверила в него, поддержала и вдохнула в него новую жизнь.Сейчас Маколей Калкин признается журналистам, что готов жениться и даже мечтает о детях.На данный момент его основная работа – соцсети, эпизоды в сериалах, закадровая озвучка и съемки в рекламе.Радостно осознавать, что счастливый финал возможен не только в голливудских сказках, но и в голливудских реалиях. Падая, некоторые звезды все же сгорают не до конца.ЕЩЕ ПО ТЕМЕ30 лет фильму «Один дома»: как сейчас выглядят и чем занимаются Маколей Калкин, Джо Пеши и другие актерыРасскажем про проблемы Маколея Калкина, успех его брата Кирана, смерть Джона Херда и Робертса Блоссома, возвращение Кэтрин О’Хара и не только (подробности)