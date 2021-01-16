16 января 2020 года Владимир Путин подписал указ о назначении на пост премьера Михаила Мишустина. Вспоминаем, что удалось сделать главе кабмина за 12 месяцев.1. Главной проблемой, с которой тут же столкнулось новое правительство Мишустина, стал коронавирус. Премьер даже сам не избежал болезни - несколько недель ему пришлось провести в больнице, а его обязанности исполнял первый вице-премьер Андрей Белоусов.В ситуации с коронавирусом Мишустин принял решение действовать на опережение. Уже с 20 февраля Россия одной из первых закрыла границу с Китаем. С 18 марта был ограничен въезд в Россию для всех иностранцев, а с 27 марта прекращено регулярное и чартерное авиасобщение из России в другие страны (и обратно) за исключением полетов для вывоза россиян. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, принятые правительством меры позволили избежать резкого роста числа заболевших и успеть подготовить больницы.2. Мишустин лично возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом. Уже в самом начале пандемии премьер ввел упрощенный порядок получения больничных. Была установлена минимальная выплата по больничному на уровне 1 МРОТ в месяц (12130 руб.) Отменены ограничения по закупке иностранных лекарств и медизделий. Принят закон, позволяющий покупать безрецептурные лекарства через Интернет.3. С началом пандемии россияне рванули в магазины закупаться продуктами. Правительство смогло не допустить дефицита.Торговым сетям было поручено иметь запасы не менее чем на 2 месяца. Был установлен «зеленый коридор» для импортных товаров первой необходимости и продуктов.4. Осенью резко взлетели цены на базовые продукты - муку, хлеб, сахар, подсолнечное масло. Правительство прибегло у госрегулированию. Зафиксировало отпускные и розничные цены и пригрозило производителям увеличением экспортных пошлин.5. Правительство повысило максимальный размер пособия по безработице с 8000 до 12130 руб. Россияне получили право временно не платить штрафы и пени за просрочку платежей по ЖКХ, а также взносы за капремонт. Тем, чьи доходы снизились на 30%, предоставлены «каникулы» по потребительским и ипотечным кредитам.6. Мишустин ввел кэшбэк по оплате россиянами турпутевок. За покупку туров по России можно было получить возврат в размере от 5 тыс. до 15 тыс. руб.7. Объявлена масштабная реформа госаппарата. До 1 апреля в центральных аппаратах федеральных органов власти сократят 1200 должностей и еще более 33,5 тыс. — в территориальных отделах. В основном сокращение произойдет за счет имеющихся вакансий. При этом фонд оплаты труда чиновников сохранится.8. Мишустин сделал упор на скорейший перевод экономики в «цифру». Расширен перечень госуслуг, которые можно получить дистанционно (например, через сайт госуслуг стало возможным получить услуги нотариуса).9.Правительство Мишустина разработало меры по поддержке бизнеса в пандемию (в их числе - отсрочка по уплате налогов, страховых взносов, арендных платежей, мораторий на штрафы, выдача беспроцентных кредитов).10. Мишустин объявил реформу институтов развития. Из нынешних сорока пустят под нож восемь. Часть структур укрупнят, объединят с другими, имеющими схожие функции. Так, в России будет создан единый Фонд содействия реформированию ЖКХ, а «Курорты Северного Кавказа» превратятся в Корпорацию по туризму. Целый ряд институтов, включая «Роснано» и фонд «Сколково» перейдет под управление «ВЭБ.РФ».