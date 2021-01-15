Толпа протестующих украинцев захватила здание облсовета в Житомире. И, нет, это не воспоминание о 2014-м, это произошло вчера, в пятницу 15 января 2021 года. Жители областного центра вышли протестовать против «коммунального геноцида», как они назвали повышение тарифов ЖКХ с нового года, и потребовали прекратить его. Говорят, что о захвате областной рады уже доложили Владимиру Зеленскому, и последний потребовал от МВД не допустить аналогичных захватов в других городах.А опасений для этого более, чем достаточно. Поскольку волна протестов из-за поднятия тарифов поднялась практически по всей Незалежной. Одесса, Херсон, Винница, Сумы, Ровно, Миргород, Полтава, Чернигов, Харьков можно отмечать сейчас на карте Украины красными флажками, поскольку во всех этих и многих других городах и населенных пунктах начались и проходят многочисленные акции протеста против повышения тарифов за газ, тепло и т.д. Причем, участники протестов говорят, что одним днем и разовыми акциями устроенные ими протесты не закончатся. По сути, новые тарифы стали тем фактором, который объединил всю Украину от «западенских» регионов до южных и восточных областей.Трудно было избежать искушения обвинить в сложившейся ситуации кого-нибудь, кто нацелился украинскую перемогу превратить в зраду. И премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль не избежал его, заявив, что протесты могут иметь политическую подоплеку, а вовсе не из-за того, что украинцы поставлены перед необходимостью либо влезать в безнадежные долги, либо замерзать. Зима в этом году почему-то оказалась настоящей. Впрочем, за многих, похоже, этот выбор будет сделан без их участия. Компания «Укрэнерго» обратилась в Министерство энергетики с запросом на согласование графика веерных отключений электроэнергии с 14 по 19 января с 7 утра до 22 часов вечера. Так что, погреться от калорифера многим тоже не удастся. Причина веерных отключений – нехватка действующих мощностей и почти в 3 раза меньшие, чем положено по нормам, запасы угля на теплоэлектростанциях.Премьер на Украине – фигура политическая, ему можно заявлять практически все, что разрешено. А вот исполняющему обязанности министра энергетики Юрию Витренко приходится искать решение вопроса и как-то изворачиваться. И он внезапно прозрел – предложил покупать газ напрямую из России. Потому что это позволит резко снизить тарифы для населения.- Если кто-то «внезапно» подумал, что это плохо и непатриотично, то тогда они должны требовать запрета транзита российского газа через Украину и запрета импорта газа российского происхождения в Украину, - признал Витренко реальное происхождение «европейского» газа, которым, якобы, пользуется Украина последние годы.И тут же гарантированно получил от местных «патриотов», исповедующих принцип: «вы замерзайте, а мы не сдадимся».- Пока РФ не уберется из Крыма и Донбасса, даже разговоры о восстановлении закупки энергоносителей категорически нельзя возобновлять, - заявил депутат Верховной Рады от блока Порошенко «Европейская солидарность» Владимир Арьев. - Иначе это гарантированный мегасхематоз для лояльных Кремлю посредников, чтобы финансировать антиукраинской деятельности внутри Украины. Такого добра и без газа достаточно, а тут вы им даете супер-шлюз. Не делайте этого! Будет очень сильное сопротивление.Витренко попытался оправдаться, что, мол, он предлагает закупать российский газ не прямо у «Газпрома», а у неких компаний-посредников, вот только компетенции министру явно не хватило, что газ по трубопроводам на экспорт поставляет только эта компания, а всякого рода частные фирмы имеют право поставлять на экспорт сжиженный природный газ (СПГ), но для приема СПГ на Украине нет совершенно никаких мощностей.Тем не менее, премьер Шмыгаль пообещал украинцам временно снизить цены на до фиксированного уровня, ниже рыночных. И тут же попал в другую ловушку. Поскольку тут сурово нахмурил брови уже МВФ, без одобрения которого на Украине даже баран не чихнет.Ах, как красиво посылал президент Голобородько миссию МВФ в сериале «Слуга народа» на три буквы! У президента Зеленского, по всей видимости, даже мысль такая возникнуть не может. Самые значимые законы в сфере экономики, отдающие Украину на окончательное раздраконивание международными компаниями, были приняты по «рекомендациям именно МВФ. И в случае с тарифами МВФ выразил непонимание и недоумение желанием украинского правительства отойти от достигнутых договоренностей по «рыночным тарифам». А чего вы еще хотите от подлинно «независимого государства, живущего в условиях практически европейской демократии».В общем, если Киеву не удастся уговорить МВФ пойти на хотя бы временные послабления для населения Незалежной, то вскоре у украинцев останется только одна возможность согреться в условиях зимы – запалить шины на устроенных тарифных майданах. Отмыться от копоти сразу вряд ли удастся, поскольку вода тоже подорожала в ЖКХ. Но украинцам не привыкать. Опыт же есть.И, конечно, они опять будут свято уверены, что уж после этого-то майдана жизнь, безусловно, станет лучше.ЕЩЕ ПО ТЕМЕЭксперт: Протесты против роста цен на Украине не опасны для Киева - пока их не возглавят олигархиРезкое подорожание «коммуналки» в незалежной вывело толпы на улицы, но чем это может закончиться? (подробности)ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗаписки киевлянки: Украинский язык начинает разрушать эту странуТеперь никто в Киеве не понимает — на каком наречии с ним говорят — главное, чтоб ненароком не перейти на русский (подробности)