Год назад президент неожиданно для многих отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, назначив главой кабинета Михаила Мишустина. Теперь кажется, что Мишустин на этом посту уже лет десять. И мы к нему привыкли. А вот первоначальные прогнозы о деятельности кабинета сбылись далеко не все.За год Михаил Мишустин не запомнился, пожалуй, ни одним «мемом», на которые был так щедр его предшественник. Ни тебе в граните «не отлил», ни «денег нет, но вы держитесь». Оно, конечно, обстановка коронавирусного полу-карантина не способствовала шуткам, да и «выходам в народ» тоже. Хотя в целом за год Мишустин успел посетить 15 из 85 субъектов, в том числе проехался с недельным турне по дальневосточным регионам. Тихо так, без «понтов» и по-деловому.Теперь-то уже премьер, сам переболевший «ковидом» весной, мог бы встречаться с широкими массами без всяких ограничений, разве что в маске. В которой его, впрочем, как и Владимира Путина, на публике никто, кажется, не видел. Трудно сказать, является ли это нынче такой номенклатурной бравадой или модой, но и в этом тоже премьер даже не пытался «тягаться» с президентом. Обычно, кстати, насчет премьеров принято строить всякие конспирологические версии - мол, не преемник ли. Однако Михаил Владимирович не дал ни малейшего повода для спекуляций относительно собственных политических амбиций. Его образ – спокойный такой, деловитый «дядька-хозяйственник», который рассудительно во всем разберется и решит все проблемы. Ну а там – посмотрим.При этом не очень заметно для широкой публики – в ходе частичного обновления кабинета осенью – он тактично расставил на места тех, с кем ему комфортнее работать и про кого не судачат в телеграмм-каналах, что это, дескать человек не из команды Мишустина. Теперь все правительство – это именно его команда.В начале работы кабинета перед ним ставились совсем другие задачи. Нацпроекты на тот момент явно затормозились, надо было придать им импульс, прежде всего, за счет слаженной работы правительства. Надо было налаживать бюджетную дисциплину и развивать отстающие регионы. Слаженная работа получилась, но пригодилась совсем для другого – для мобилизационной работы по борьбе с пандемией и ее экономическими последствиями.На мой взгляд, Мишустин и его правительство с этой задачей справились на «пять с минусом» (если кому больше нравится – на четыре с плюсом). Минус в порядке перфекционизма я бы поставил за две «накладки». Однако случилась весной, когда произошел сбой в порядке выплат дополнительных средство медикам, работающим с «ковидом»: произошла чисто бюрократическая «заморочка», сбой было оперативно устранен. Вторая накладка – посерьезнее – случилась осенью. Когда в аптеках образовался дефицит ряда важнейших лекарств из-за введения системы обязательной маркировки. Еще можно констатировать частичный провал «мусорной реформы», однако причины его были заложены до Мишустина и кроются во многом в подковерной борьбе влиятельных кланов. Профильный министр как раз был заменен осенью.В остальном кабинет работал довольно четко. России удается пока проходить пандемию не хуже, чем развитым странам, в чем-то лучше. Экономика не рухнула в тартарары, второй «локдаун» вводить не стали, даже намеков не было на коллапс в финансовой системе, как и в социальной (хотя падение уровня жизни есть и было неизбежным). В целом медицина, хотя и с трудом, со своими задачами справляется, несмотря на все пытки «оптимизацией», примененные к ней предыдущим правительством.Уже подчитали, что кабинет Мишустина резко повысил «производительность» по числу издаваемых документов – на 600 единиц больше (почти 5 тысяч), чем в 2019 году. С одной стороны, можно усмотреть в этом «бюрократический вал», с другой в условиях мобилизационного развития экономики это было оправданно и неизбежно. Координационный совет по борьбе с коронавирусом, созданный Мишустиным в марте, собирался на заседания 33 раза за год. Благодаря этому борьба с заразой приобрела определенные общефедеральные черты, хотя поначалу создавалось впечатление, что губернаторов бросили на амбразуру, вручив повышенные полномочия, к которым они не привыкли. Федеральное правительство, хотя не сразу, перехватило в данном вопросе инициативу у доминировавших поначалу сильных региональных руководителей типа московского мэра Сергея Собянина.По сравнению с развитыми странами российская помощь гражданам со стороны правительства покажется многим скаредной. Однако, во-первых, у нас нет под рукой ФРС, чтобы печатать доллары. Во-вторых, если сравнить со странами, близкими к нам по уровню жизни (скажем, с Турцией), то у нас помощь даже щедрее. Так, на социальную поддержку граждан за год было направлено более 1,5 трлн рублей. Основной мерой стали выплаты семьям с детьми. Так что именно на первый год правительства Мишустина пришлось появление такого механизма, как «вертолетные деньги». Хотя за штурвалом этого «вертолета» был, конечно, Путин. На поддержку отраслей, пострадавших о пандемии, было выделено около 3 трлн. В сентябре был принят общенациональный план восстановления экономики РФ, на который до конца 2021 года планируется выделить 6,4 трлн руб. Все говорит за то, что правительство Мишустина, которое явно пришло надолго, именно с эффективным освоением этих средств справится.ЕЩЕ ПО ТЕМЕГод Мишустина: 10 главных дел на посту премьераПрошло ровно 12 месяцев с момента назначения нового главы кабмина (подробности)