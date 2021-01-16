Александр Васильев, которого телезрительницы знают по утренней программе на Первом канале, устроил для всех желающих бесплатный вебинар \\"Стильно - не значит дорого\\". Как и следует из названия, историк моды раскрыл несколько секретов, как женщинам выглядеть достойно при скромном бюджете. \\"Комсомольская правда\\" приводит главные моменты из лекции иконы стиля.- Моя приятельница, прима-балерина Майя Плисецкая мне не раз говорила: \\"Я себя веду так, как я одета\\". Запомните, это работает. Если вы выглядите на пять копеек, вас и воспринимать будут соответствующе, - предупредил Васильев. - Однако, чтобы слыть красавицей, не обязательно быть модной. Мода ветрена, стиль вечен. Запомните эту фразу - я очень редко произношу это вслух: мода направлена на саморазрушение! Это бизнес. Если следующая коллекция от модного дома не будет перечеркивать всех догм предыдущей, не будет продаж. Когда вы приходите в бутик, вас заставляют почувствовать, что вы плохо одеты. Если вы на крючке, вы обязаны тратить огромные деньги. А вот стиль не толкает вас к ежедневным тратам. Он заставляет вас понять, что вы экипированы на любой случай.По мнению судьи \\"Модного приговора\\", пандемия коронавируса уничтожила гламур.- Даже в театре сейчас все сидят в масках, ну какой гламур? Серьги женщины сняли, их можно потерять из-за завязок маски. Помаду и тон не используют, потому что все сразу отпечатывается. Многие из нас на карантине набрали лишние килограммы, а гламур требует подтянутого тела. Нельзя быть гламурной толстухой, ну не бывает такого. Спорт победил гламур - бисер, стразы и блестки вышли из моды, - уверенно заявил историк моды.Итак, по словам Александра Васильева, стиль и масс-маркет - очень даже совместимые вещи.- Вещи за 4000 рублей могут выглядеть не хуже, чем вещи за 4000 евро. Да, качество ткани будет разным. Но даже самые известные итальянские бренды зачастую отшиваются в Китае, не надо думать, что дорогую брендовую вам шьет итальянская герцогиня, - отметил Александр Васильев.ТОП-8 рекомендаций от ведущего \\"Модного приговора\\", как стать стильной без затрат1. Соблюдайте уместность в одеждеВсегда помните, куда и зачем вы идете. Думайте о гендерной составляющей общества: то, что понравится мужчинам, не всегда вызовет симпатию у женщин.2. Идите в ногу со временемИзбавьтесь от костюмов 10-летней давности. Помните, что винтажная одежда - это та, которой исполнилось 25 лет. Мода циклична и повторяется каждую четверть века.3. Придерживайтесь классикиПридерживайтесь мягкого классического стиля. Вечная классика - основа основ! Классика 21 века: элементы мужской одежды, головных уборов, аксессуаров, перекочевавшие в женский гардероб. Не увлекайтесь декором, множество деталей могут все испортить.4. Поддерживайте вариативность гардеробаМыслите комплектами - это сэкономит ваши деньги. При покупке задумайтесь, сколько капсул (вариантов. - Ред.) вы сможете сложить с этой обновкой. Если 3-5, то инвестиция оправдана.5. Выбирайте современные благородные тканиСтарайтесь покупать матовые фактуры и немнущиеся ткани. Избегайте рыхлого трикотажа в стиле. Не гонитесь за натуральными составами, сегодня все ткани микшированные: в них есть и полиэстер, и полиамид, и вискоза, которые позволяют вещам держать форму и быть практичными.6. Найдите хорошую портнихуПосадка одежды крайне важна: ничто не выглядит так эффектно, как идеально сидящая по вашей фигуре вещь. Подгоняйте одежду у портнихи. Оставьте немного воздуха между вами и одеждой, это залог элегантного силуэта.7. Ухаживайте за вещамиБезжалостно избавляйтесь от вещей в катышках, это удар по репутации.8. Ухаживайте за собойНикакая одежда не спасет ваш стиль, если прическа, макияж и маникюр будут не в порядке. Помните, макияж не старит, а добавляет ухоженности и благородства.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Моргенштерн – внебрачный сын Александра Васильева?»: две звезды сдали ДНК-тест в эфире «Давай поженимся»Рэпер и историк моды очень похожи и уже решили вместе поехать на гастроли (подробности)