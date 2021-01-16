В этом году у россиян вырастут пенсии. Средняя пенсия составит 17444 рубля против 14924 год назад. В прессе появились сообщения о том, что пенсионные выплаты могут достичь 30 тысяч рублей.- Думаю, процентов 20 российских пенсионеров превысит эту планку, - сказал kp.ru председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике, глава Союза пенсионеров Валерий Рязанский. - На такую высокую пенсию могут претендовать северяне, которые заработали необходимый стаж и уехали жить в другие регионы. В условиях Крайнего севера для таких выплат нужно отработать 15 лет, а в условиях, приравненных к Крайнему северу, — 20 лет. Это те, кто участвовал в строительстве «Норильского Никеля», горнообогатительного комбината «Апатит» в Мурманской области, других предприятий за Полярным кругом, те, кто трудился на разработках нефтяных и газовых месторождений. Все эти работники включены в списки льгот за вредное производство, за работу в подземных условиях да плюс еще северный коэффициент.Но высокие пенсии получат не только северяне, но и другие категории.- Высокие пенсии получают академики, народные артисты, - продолжил Рязанский. - А если говорить о более массовых профессиях, то назову тех, кто имел отношение к летному составу, к непосредственным работам в шахтах, военные, ученые, сотрудники правоохранительных органов и судов. Добавим к этому и людей, работавших в система государственной власти на федеральном и региональном уровнях, в законодательных собраниях и правительствах регионов. Причем это не только руководители или члены региональных правительств, но и просто аппаратные чиновники уровня ведущих специалистов.А вот чиновники более низкого звена — на уровне муниципалитетов — на такие высокие пенсии могут рассчитывать не всегда, поскольку их должностные оклады порой ниже прожиточного минимума, отметил эксперт.- Это не очень справедливо, люди не имели права совмещать, заниматься бизнесом, у них было много ограничений, так что достойная компенсация в старости была бы справедливой, — сказал Рязанский. - Пенсия привязана к зарплате, а зарплата у многих муниципальных чиновников ниже прожиточного минимума. Хотя многое зависит от региона — на местах выплачиваются надбавки не только тем, у кого пенсия оказывается меньше прожиточного минимума по региону, но и надбавки к пенсиям муниципальным служащим — и с этими надбавками у них вполне может выйти сумма близкая к 30 тыс руб.Однако большинство россиян, отработавших 40 и более лет и получавших официальную зарплату, пенсия даже в 20 тыс руб расценивают, как подарок судьбы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСамые высокие пенсии в России: Космонавты получают в пять раз больше, чем народные артистыРейтинг «Комсомолки»: лучшие работы для беспечной старости (подробности)