В России разработана тест-система для диагностики британского штамма Sars-Cov-2 который быстрее передается от человека к человеку. Сейчас экспресс-тест проходит испытания, новая технология позволяет провести анализ всего за 1,5 часа, в то время, как для классического теста необходимо в три раза больше времени. О том, для чего разработан новый тест и как его будут применять, в эфире Радио “Комсомольская правда” (97,2 FM) рассказал вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Профессор Анатолий Альтштейн.- Анатолий Давидович, в России появился тест для быстрого определения британского штамма коронавируса. Нужно ли всем, у кого есть подозрение на ковид, проходить этот тест?- В этом нет необходимости. Новый тест имеет скорее научное значение, надо выявить насколько у нас распространен этот британский вирус. Для диагностики достаточно и обычного теста, который у нас уже был. Правда, надо признать, что он довольно часто дает ложноотрицательные результаты, в то время, как клиника подсказывает, что у пациента COVID-19.- Главный санитарный врач Анна Попова сказала, что в России выявлено уже более полутора тысяч мутаций коронавируса. Важно при лечении знать, какой штамм а у пациента? Или лечат всех одинаково?- Тактика лечения зависит от тяжести течения заболевания, а не от штамма. Нет никаких данных, что людей заразившихся разными вариантами Sars-Cov-2 нужно лечить по-разному. Необходимо ориентироваться на состояние человека, контролировать, что происходит с его легкими и другими органами и в зависимости от этого строить лечение.- Вакцина, которую сейчас выпускают в России, может защитить от всех штаммов коронавируса?- Да, пока мы считаем так. Пока нет каких-то данных, которые говорят, что эта вакцина не могла бы работать против каких-то штаммов вируса. На сегодняшний день мы полагаем, что есть один серотип этого вируса и против него работает любая из вакцин, которые сейчас производятся. Но этот вопрос, конечно, тоже будет нуждаться в дополнительном изучении.- Сейчас ученые понимают как, будет меняться вирус, чего от него ждать в будущем?- Есть общие закономерности. Постепенно эволюция вируса идет в сторону большей заразности при снижении его патогенности - то есть уменьшения летальности. Нельзя сказать, что это происходит быстрыми темпами. Но мы ясно видим, что весной умирало гораздо больше людей от ковида, чем сейчас. Это связано не только с изменением вируса, но и с улучшением методов лечения. Но, честно говоря, они не настолько улучшились, чтобы объяснить эту большую разницу. В среднем по миру весной умирало больше 5 процентов пациентов от выявленных случаев. Сейчас уровень летальности где-то в районе 2 процентов.- В понедельник 18 января в России начинается массовая вакцинация. Через какое время после ее начала можно будет ожидать какого-то значительного снижения заболеваемости?- Вакцинация имеет двоякий смысл. Первый смысл заключается в том, что сам вакцинированный человек будет в значительной мере защищен от инфекции. Иммунитет формируется спустя 42 дня после первого укола двухкомпонентной вакцины и вероятность того, что привитый человек заразится и умрет снижается в 10 раз. Вторая и очень важная сторона вакцинации это создание коллективного иммунитета. Чтобы получить коллективный иммунитет нужно привить не меньше половины населения. Те прививки которые сейчас проводятся они тоже будут иметь определенное значение, но небольшое - они снизят заболеваемость на 5-10 процентов. И только когда этот процесс приобретает всеобщий характер можно будет говорить о коллективном иммунитете. Но я боюсь, что до этого еще очень далеко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ России «ходят» почти 1500 мутаций коронавируса, но бороться с ними скоро будут три вакциныПять главных моментов из выступления главы Роспотребнадзора Анны Поповой (подрообности)