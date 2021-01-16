Наталья Гундарева была и остается для многих одной из самых любимых актрис театра и кино. По опросам журнала \\"Советский экран\\", несколько лет знаменитость признавалась лучшей актрисой года. Наталья Георгиевна за 30 лет своей творческой карьеры сыграла более 50 ролей в кинокартинах, многие из которых стали культовыми. Последние годы жизни артистка очень тяжело болела. Умерла в 2005 году.Наталья Гундарева была звездой Театра имени Маяковского. Снималась в фильмах: \\"Сладкая женщина\\", \\"Вас ожидает гражданка Никанорова\\", \\"Отпуск в сентябре\\", \\"Труффальдино из Бергамо\\", \\"Подранки\\", \\"Однажды двадцать лет спустя\\", \\"Осень\\", \\"Осенний марафон\\", \\"Дульсинея Тобосская\\", \\"Зимний вечер в Гаграх\\", \\"Одиноким предоставляется общежитие\\", \\"Аэлита, не приставай к мужчинам\\", \\"Жизнь Клима Самгина\\" и многих других.Наталья Георгиевна всегда была жизнерадостной, энергичной, неунывающей, как и ее героини. Все, кто знал Гундареву, рассказывали, что она жила и работала на пределе всех сил. За несколько лет до смерти на ее долю выпали тяжелые испытания.Она много курила, хотя неоднократно пыталась бросить. В 1986 году Гундарева, которая с удовольствием водила машину, попала в тяжелую аварию и почти год приходила в себя. Актриса долгие годы пыталась похудеть, морила себя голодом, затем срывалась и снова пробовала худеть. Когда стало ясно, что диеты не помогают, она перешла на таблетки - сбросила десяток килограммов. В 1999 году перенесла пластическую операцию - сделала подтяжку лица. При ее скачущем давлении и слабых сосудах ложиться под наркоз было смерти подобно.В июле 2001 года у Гундаревой случился гипертонический криз, развившийся в обширный инсульт. Ее, лежавшую на полу, обнаружил муж Михаил Филиппов. Через несколько дней наступила кома, с которой врачам удалось справиться только через месяц. Наталья Георгиевна пришла в себя и даже дала несколько интервью. А потом случился повторный инсульт.Ради того, чтобы встать на ноги, артистка даже решила обратиться к знахарям и экстрасенсам. Муж пытался оградить ее от разных шарлатанов, но она поверила в нетрадиционные методы лечения, терпела болезненные иглоукалывания. К ней даже приезжал лекарь с Тибета. По слухам, он посоветовал ей читать какую-то особую молитву, что некоторое время актриса и делала.В 2002 году Гундарева поскользнулась и упала, сильно ударившись головой. После чего перестала ходить. Последние годы жизни актриса провела в своей квартире в Москве на 1-й Тверской-Ямской.Третий инсульт в 2005 году Гундарева не перенесла. За неделю до смерти она попросила у всех прощения - у сиделки Иры, которая все эти годы за ней ухаживала, у медсестер, у мужа и родных.Актриса скончалась 15 мая 2005 года в возрасте 56 лет в больнице Московской патриархии. Всенародная любимица похоронена в Москве на Троекуровском кладбище.В июне 2006 года на месте упокоения был открыт памятник, выполненный по заказу ее последнего супруга Михаила Филиппова. Монумент изготовлен из белого мрамора. Основной элемент композиции - большой православный крест, стоящий на белой мраморной ладони на лицевой части стелы. У основания можно заметить декоративный элемент, очертаниями напоминающий ангела. На вставке в верхней части стелы указаны имя и годы жизни, на подставке из серого гранита значится только один титул из множества: народная артистка России. Участок частично выложен серыми полированными плитами. На могиле Гундаревой круглый год стоят цветы.