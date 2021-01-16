Недавняя публикация в «КП» «Реки фальшивой водки текут через всю Россию» растревожила немало умов. То и дело я получаю на почту vars@kp.ru сообщения: в каких городах и весях, по каким адресам производят подпольно и продают фальшивые алкоголь, сигареты, а также всякий другой товар. Все эти сведения будут переданы в ФСБ и Следственный комитет России. Дело очень серьезное, потому как теневой криминальный бизнес наносит стране ущерб в триллионы рублей. А в результате — маленькие пенсии и зарплаты. Высокие цены.Но вот как видит картину и что предлагает один из читателей с Поволжья, письмо которого приведу я вкратце.«...Заниматься водкой я начал в 1995 году. Покупал самодельную водку и через самостоятельно организованные точки сбыта в селах продавал. Сначала покупал у тех, кто разливал, потом начал брать заводскую у тех, кто привозил из Осетии. Бизнес шел неплохо, но в 2011-2013 годах, не помню точно, появился закон и продавать водку в магазинах стали по 90 рублей. Мои бизнес закончился сразу .Закупка у леваков 40 р. за бутылку, отдача под реализацию условной бабушке за 60 р. Она продает за 90 р. Так в магазине такая же цена. Все! Бизнес мой и всех моих конкурентов накрылся тазом. Занялся я другим делом и вдруг вступает в силу чудесный закон о том, что водка не может стоить меньше 220р! Телефон начинает разрываться от старых друзей по работе. Весь водочный разрушенный бизнес ожил как по мановению волшебной палочки! Включаюсь и я. Фуру заказываю, водка 40р за бутылку выходит по цене 2014 года. Сейчас не намного дороже. Водка настоящая заводская. Это когда завод в две смены официально производит водку, а в третью смену гонит левак.... Государство наплевало на маленькие поселки во многом, в том числе и в продаже алкоголя. Лицензия непосильна для простого магазинчика, контроля за продажей самопалки никакого, и еще меня удивляет какой-то просто культ самогоноварения. С высоких трибун звучат цифры что россияне стали меньше пить. Учтенный алкоголь, конечно, меньше. А левак и бодяга льются рекой! А если сделают минимальную цену на бутылку 500р, так показатели будут у нас как в Саудовской Аравии!Простои пример. Юбилей у друга, 30 приглашенных, надо ящик водки. 5-6 тысяч если подешевле. Самогон в 1 тысячу обойдется.Решение вопроса ,на мой взгляд очень простое. Социальная водка 120р за бутылку. Может даже 100р. И проблема будет решена, как было 8-9 лет назад. Не надо изобретать велосипед. Пусть на этой соцводке государство заработает меньше, но зато уничтожит теневой рынок навсегда!».Что сказать? При нашей коррупционной системе это решение разумное. Те, кто должен ловить барыг, часто сами же вступают с барыгами в преступный сговор. Но тревожит меня вот что. Ведь те же барыги начнут закупаться водкой по 100 рублей и будут волшебным образом с помощью карамели жженой, да чего еще делать из этой водки дорогие «коньяки, ромы, кальвадосы...». Потому нужны еще толковые читательские советы на эту тему.Повторю адрес для сообщений о фальшивой водке и прочих товарах в вашем городе, поселке: vars@kp.ruВ свою очередь ваши электронные адреса ни в какие учреждения не будут отправлены.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРеки фальшивой водки текут через всю РоссиюНаш спецкор Николай Варсегов попытался выяснить, почему в борьбе с контрафактом государство проигрывает (подробности)