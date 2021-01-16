Похоже, эта история возле станции метро «Войковская» превращается в сериал.Сначала 27-летний Станислав Вольтман, приехавший в Москву из Оренбургской области, открыл точку по продаже шаурмы, чем вызвал нешуточный резонанс в интернете (потому как назвал он свой павильон «Сталин», словно кинув красную тряпку в стадо быков, которые разорвали ее на мелкие кусочки).Чуть позже, когда скандал начал набирать обороты, Вольтмана препроводили в полицию, сняли с его пальцев отпечатки и намекнули, что с таким названием заведения ему лучше вернуться на малую родину и не злить общество. Станислав хмыкнул в ответ и никуда не уехал.- Я генсека вовсе не воспевал. И не надо делать из меня сталиниста. Я просто люблю историю. И особенно ту её часть, где во главе партии пребывал Иосиф Виссарионович, - рассказал предприниматель kp.ru.Ок. Проходит ещё несколько дней. И его, Вольтмана, снова везут в отдел МВД.- Якобы за то, что я не предъявил документы, - рассказывает Станислав. - Хотя у меня их никто не просил.Произнести слово «репрессии» язык не поворачивается, но налицо эхо суровой фамилии. Назвал бы шаурмячную Хрущёвым, никто бы и не пикнул. Или тем более Брежневым.И вот 16 января очередной поворот в этой истории.В полпятого утра трое неизвестных поставили лестницу возле той самой скандальной точки и демонтировали скандальную вывеску.- Я обязательно обращусь по этому поводу в полицию, - сообщил kp.ru Станислав Вольтман. - Только теперь уже завтра - 17-го... Работать мы будем так, как прежде. И даже расширимся.То есть шаурмячных «Сталин», по словам и желанию Вольтмана, станет несколько.Кто именно мог сбить вывеску «Сталин», он не знает.Но, очевидно, враги. Какие-нибудь либералы, презирающие всё советское.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВладелец шаурмячной имени Сталина в Москве: Я не являюсь его фанатом и вовсе не воспеваю эту фигуру27-летний бизнесмен Станислав Вольтман дал интервью kp.ru (подробности)