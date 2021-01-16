Известные украинские националистки Лариса Ницой и Ирина Фарион могут торжествовать. С 16 января на Украине в магазинах, салонах красоты, АЗС, банках, кафе и ресторанах, а также в других организациях, которые обслуживают розничных клиентов, обращаться к посетителям можно только на украинском языке. В деле дискриминации русского языка сделан еще один важный шаг.Нет, клиент и покупатель имеют право ответить на русском или другом и попросить дальнейшее обслуживание на том языке, который для них более удобен. И обслуживающий персонал будет иметь право перейти на язык покупателя. Но первый звук должен быть издан на мове. И, опять же, у продавца есть такое право отвечать клиенту на его языке, но это не является его обязанностью. И он может продолжать розмовлять державною. Конечно, если он не заинтересован в том, чтобы что-либо продать либо оказать услугу.Для нарушителей из числа организаций предусмотрены весьма жесткие штрафы. Приветствие продавца на русском может обойтись магазину в штраф от 5100 до 6800 тыс. гривен (чуть ли не 20 тысяч рублей). Украинский «шпрехенфюрер» и его подчиненные смогут налагать эти штрафы даже без участия полиции и судов в процессе разбирательства. И, хотя языковый уполномоченный Тарас Креминь и объявил, что во время пандемии он не может рисковать своими сотрудниками (мовными инспекторами) из лингвистических инспекций, которых у него и так немного, чуть ли не 50 на всю страну, украинским предпринимателям не стоит расслабляться. Поскольку заявление на них за несоблюдение требований мовного закона может написать кто угодно, любой посетитель. Поводом для преследования может стать и фискальный чек и даже реквизиты компании или фамилия владельца, написанные на том же чеке не на державной мове, А если за доносы объявят еще какое-то вознаграждение (например, как часть от налагаемого штрафа), то можно не сомневаться, что охотников обогатиться таким образом на Незалежной будет более, чем достаточно.- Сами понимаете, что начнется «Свадьба в Малиновке». Бизнесмены примутся через кляузы расправляться друг с другом. А националисты — со всеми, кто, как им кажется, не так любит родину. Пойдут показательные порки и рейды, где силовики и журналисты будут вылавливать официанток, посмевших сказать «Здравствуйте» вместо «Здоровеньки булы». А в карманы бесконечных проверяющих посыпятся тонны взяток. Кто захочет светиться в расстрельных списках, чтобы под его окнами бритоголовые нацики разворачивали мини-майдан? – рассказал о ближайшем будущем, ожидающем Украину один из экспертов.В том, что данная норма станет благодатной почвой для массовой коррупции, не оставляет сомнений и разъяснение от украинского «шпрехенфюрера» Тараса Креминя, что заявление о нарушении можно подавать на протяжении 6 месяцев после самого факта. То есть можно спокойно сидеть почти полгода, а потом вдруг неожиданно «вспомнить». Конечно, потребуется показания свидетеля, но кто из украинских «патриотов» откажется от лжесвидетельства ради «благого дела». И, опять же, не будем забывать о возможном вознаграждении.Напомним, это закон был принят в начале президентства Владимира Зеленского в 2019-м. И его принятие стало одним их первых фактов, свидетельствующих, что Зеленский наплевал на свои предвыборные программы и обещания.В разных регионах страны начинается пассивное сопротивление «мовнюкам». В отдельных городах прошли флеш-мобы, в которых посетители требовали обслуживать их на русском. А известный одесский журналист и общественный деятель Юрий Ткачев опубликовал целую инструкцию, как надо себя в таких местах, где будут встречать посетителя державной мовой.- Рекомендую запомнить и во всех спорных случаях использовать фразу: «Я говорю по-русски, так как свободное использование русского языка гарантировано мне ст. 10 Конституции Украины», - написал он в своем Телеграм-канале и продолжил. - В дискуссии не вступать. На любые возражения и полемические приёмы повторять волшебную фразу. Добиваться, чтобы она включалась во все официальные документы по вашему языковому делу.При этом, как отмечают сами украинские эксперты, вытеснение русского языка не приводит к тому, что население начинает лучше говорить на украинском. Зачастую, особенно это касается молодежи в селах и маленьких городах, люди начинают изъясняться на каком-то диком суржике, смеси украинского, русского и даже польского.Но украинские власти эта проблема волнует, похоже, менее всего. Они отвели от себя угрозу и потрафили радикальным националистам, у которых любое русское слово вызывает желание потянуться к пистолету. И тем самым обезопасили на какое-то время себя от опасности с этой стороны.Впрочем, подобное уже было. На Советской Украине большевики устроили самую настоящую украинизацию и дерусификацию во второй половине 20-х годов. И тогда предприятия проверяли особые «языковые тройки», которые безжалостно увольняли с работы тех, кто не овладел мовой в должном объеме, вне зависимости от их профессиональных навыков. Более того, в отношении таких «несвидомых» граждан прокуратура даже возбуждала уголовные дела за невыполнение «декрета об украинизации». О каждом таком решении сообщали местные газеты.Однако, как только накал украинизации спал, русский язык вновь стал доминировать на территории нынешней Незалежной. Чем закончатся нынешние эксперименты, сейчас сказать трудно. Однако русский язык является таким же предметом ненависти для украинских патриотов, как и все русское.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗаписки киевлянки: Украинский язык начинает разрушать эту странуТеперь никто в Киеве не понимает — на каком наречии с ним говорят — главное, чтоб ненароком не перейти на русский (подробности)