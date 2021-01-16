Вопреки желанию США Германия дала разрешение на строительство газопровода «Северный поток – 2» в своей исключительной экономической зоне.Такая мера потребовалась после введения Соединенными Штатами санкций против компаний, участвующих в проекте, и выхода швейцарской Allseas, которая имела аналогичное разрешение. Согласно имеющейся информации, компания-оператор газопровода может приступить к укладке труб практически немедленно.Ранее стало известно, что разрешение на продолжение строительства дала и Дания – срок действия документа начался 15 января, однако потребуется дополнительная проверка оборудования, что может отложить старт укладки на пару недель.Также стало известно, что Николас Бернс, советник новоизбранного американского президента Джо Байдена, порекомендовал своему шефу приостановить действие санкций в отношении «Северного потока – 2», поскольку это наносит ущерб американо-германским отношениям:– Страны Европы должны остановить строительство газопровода, а США — приостановить санкции. Это предоставит возможность конфиденциально обсуждать вопрос с правительством ФРГ и другими заинтересованными странами. – пишут американские газеты, ссылаясь на собственные источники в команде Байдена.