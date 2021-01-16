Вечером в субботу, 16 января, московский \\"Спартак\\" объявил о своем первом новичке в 2021 году. Футболистом \\"красно-белых\\" стал голландский полузащитник Йоррит Хендрикс. Об этом официально сообщила пресс-служба столичной команды. Слухи о том, что голландец может пополнить состав москвичей, ходили уже больше недели. И вот все это стало реальностью - 25-летний голландец будет теперь биться за \\"Спартак\\".Новичку уже дали положительную характеристику, представляя на официальном сайте:- В ПСВ Йоррит не раз действовал в центре защиты, в центре полузащиты и даже на левом фланге обороны, но его основная позиция — в опорной зоне. К сильным качествам футболиста стоит отнести хорошую технику, тактическую грамотность и умение успешно начинать атаки благодаря отличному видению поля.Вместе с тем, в соцсетях \\"Спартака\\" представление Йоррита обыграли довольно креативно. На коротком видеоролике голландец поставил виниловую пластинку с песнями своего легендарного однофамильца певца Джимми Хендрикса и сказал на английском: \\"Спартак, сделай громче!\\".Доволен приобретением клуба и главный тренер \\"Спартака\\" Доменико Тедеско, сказавший:- Йоррит Хендрикс — известный игрок, хорошо оснащенный технически. Он играл в топ-клубе и провел много матчей в Лиге чемпионов. И теперь мы с нетерпением ждем начала работы с ним.С 9 лет Йоррит Хендрикс тренировался в системе известного голландского клуба ПСВ (Эйндховен). И дорос до основнго состава клуба, за который впервые сыграл в 2013 году. С тех пор он провел 239 матчей за ПСВ, три раза побеждал в чемпионате Нидерландов, два раза выигрывал Суперкубок страны. У него имеется и богатый опыт игры в еврокубках - как Лиге Чемпионов, так и Лиге Европы.