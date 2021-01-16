Житель США решил поставить эксперимент с галлюциногенными грибами в домашних условиях: для достижения максимально эффекта мужчина сварил из них отвар и ввел его себе в кровь. Спасти его удалось с огромным трудом.Житель Небраски, страдающий биполярным расстройством, вычитал о применении вещества, содержащегося в галлюциногенных грибах в борьбе с депрессией и для снижения потребления опиоидов, пишет nypost.comАмериканец решил пойти дальше и ввел себе в вену профильтрованный бульон из грибов. Через двое суток его в невменяемом состоянии доставили в отделение неотложной помощи. Помимо дезориентации у мужчины наблюдалась кровавая рвота, слабость и диарея. После обследования врачи поставили диагноз: полиорганная недостаточность.Спасти экспериментатора удалось с большим трудом, с помощью аппарата для вентиляции легких и системы фильтрации крови, а в дальнейшем ему придется долго принимать противогрибковые препараты: врачи с удивлением констатировали – грибы проросли в крови пациента, что и привело к сильнейшей интоксикации.