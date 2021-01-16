Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов осенью 2020 года объявил о завершении своей спортивной карьеры. После 29-й победы в смешанных единоборствах он во всеуслышание заявил, что покидает большой спорт. Однако же днем 15 января в ОАЭ прошла встреча Хабиба и главы организации UFC Дэйны Уайта. Про ее итоги ничего никто так и не сказал в пятницу, однако же утром в субботу Уайт намекнул у себя в соцсетях, мол, ждите объявления о карьере Хабиба вечером. Даже точное время было - 23:00.И вот в прямом эфире во время очередного турнира UFC Дэйна Уайт объявил, что Хабиб оценит возможность возвращения в строй после того, как посмотрит на турнир UFC 257. Он состоится 23 января в ОАЭ и на нем главным поединком значится схватка Конора Макгрегора и Дастина Порье.- В следующую субботу у нас будет бой МакГрегор-Порье, а также Чендлер и Хукер. Я собираюсь посмотреть два поединка в лёгком весе на UFC 257. Если эти парни сделают что-то зрелищное и заставят меня вернуться и драться, то я буду драться. Заставьте меня вернуться, - передал слова Хабиба Дэйна Уайт в эфире канала ABC.То есть, фактически, Хабиб сказал, что нужно заставить его вернуться в ММА. И что будет дальше - станет известно в следующие выходные, когда состоится турнир в Абу-Даби на \\"Бойцовском острове\\".Стоит отметить, что сегодня сам Хабиб Нурмагомедов не присутствовал на турнире, хотя находится сам в Эмиратах уже довольно давно. Он лично готовит своего брата Умара к очередному поединку в UFC, помогая ему \\"делать вес\\". А за несколько часов до объявления от Даны Уайта тренер Хабиба Хавьер Мендес у себя в личном Инстаграме выложил забавное видео. На нем два брата Нурмагомедовых отжимаются на перегонки под присмотром тренера и потом спрашивают - а кто же был лучше по технике.Напомним, что о своем решении завершить выступления в UFC Хабиб объявил 24 октября 2020 года, победив Джастина Гейджи. Главная причина, по которой Нурмагомедов решил уйти на покой - после того, как из-за коронавируса умер его отец, он захотел быть поближе со своей мамой.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНе договорились: президент UFC предложил Хабибу отказаться от титулаДэйна Уайт рассказал об итогах встречи с дагестанским чемпионом (подробности)