Обложка и развороты февральского номера журнала Cosmopolitan, на которых опубликованы фото симпатичных и активных девушек с явным избыточным весом и слоганом «Это – здоровье!», вызвали дебаты в обществе. Действительно ли можно считать позитивное отношение к своему лишнему весу или соблюдение физических нагрузок при лишнем весе – здоровьем? Не происходит ли тут опасная подмена важных понятий, которая, по сути, призывает людей с полным весом расслабиться и оставить все, как есть? «Комсомолка» поговорила об этом с врачом-психиатром и психотерапевтом ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Татьяной Зеленковой-Захарчук.- Здоровый образ жизни, пока ты еще находишься в болезни, - это еще не здоровье, - говорит врач. - Избыточный вес – это болезнь и занятие спортом, правильное сбалансированное питание составляют путь к здоровью. Задача, которая стоит перед людьми с избыточным весом, состоит не только в том, чтобы похудеть, но и вернуться к здоровью в целом.Очень распространенный случай: полные люди начинают вести здоровый образ жизни, стараются соблюдать регулярные физические нагрузки, переходят на ограничение в питании, и даже если достигают нормы по весу, то очень в скором времени лишние килограммы возвращаются, и их зачастую становится даже больше, чем было (так называемый «рикошетный эффект»).- Поэтому о здоровье можно говорить, когда сам здоровый образ жизни стал твоей сутью, по-другому уже не возможно, вес в норме и остается таким без скачков, - говорит Татьяна Зеленкова-Захарчук. - Позитивное отношение к себе – это очень важная составляющая на пути к здоровью, а вот восприятие себя в лишнем весе комфортно – это патология.- По сути дела, это любовь к себе «и в горе, и в радости», без самобичевания, без идеи вины за то, что, мол, «не могу не переедать», без голодовок, но со сбалансированным питанием, - поясняет врач. – Да, питание с чуть пониженной калорийностью, для того, чтобы была динамика снижения веса но при этом полноценное, и с жирами, и с углеводами, и с белками, со вкусными и разнообразными блюдами.С точки зрения психотерапии путь к здоровью для людей с избыточным весом включает и установление своеобразного внутреннего договора между своими более инфантильными желаниями достижения сиюминутного удовольствия и избеганием любого дискомфортного напряжения, которое как раз и нужно нам, чтобы мы менялись в лучшую сторону. Договор заключается в пользу ответственной и взрослой позиции к выработке заботы о себе и поддержки себя во всех сферах жизни.- Удовольствие должно быть везде: в работе, в личной жизни, в собственном развитии, в познании мира и себя. Когда удовольствие фиксировано только на еде, то мы можем говорить о пищевом неврозе, - говорит Татьяна Зеленкова-Захарчук. - Часто в случае пищевого невроза человек регрессирует до психологического уровня развития первого года жизни, когда, по сути, все удовлетворение ограничивается оральным удовольствием. И вот он стремится занимать пассивную позицию, это приятно, а любое напряжение – успокаивается едой.Взрослая позиция предполагает, что ты не боишься стресса, ведь это путь к изменениям, к тому, чтобы стать сильнее и мудрее, адаптивнее в нашем непростом современном мире.- Такая зрелая адаптация к реальности – она здоровая, а вот уход от реальности в невроз – это путь нездоровья, - поясняет эксперт. – Не бояться какой-то ситуации или неудовлетворенности от отношений, а менять эту ситуацию и отношения так, чтобы они устраивали. Когда проблемы заедаешь, то таким образом выбирается путь «ничего не менять» и продолжать жить, как и прежде. Когда ты терпишь то, что нужно менять – это путь к хроническому саморазрушению.По мнению врача, пищевые неврозы часто развиваются на фоне депрессии, нелюбви к себе, которые выражаются в страхе показываться и проявлять себя в обществе, ходить в спортзал.- Девушкам бывает стыдно за свой лишний вес, тем более что сейчас очень много информации о том, что это болезнь, патология, в корне которого лежит расстройство психики. Поэтому женщины с лишним весом на обложках – это тоже шаг для общества в направлении того, чтобы люди с избыточным весом не комплексовали, а жили активной жизнью и продолжали свое движение на пути к здоровью. Это просто – супер, если ты возвращаешься к здоровью и занимаешься собой! – говорит Татьяна Зеленкова-Захарчук. – Для общества прийти к пониманию, что люди с лишним весом – в беде и к ним стоит относиться с поддержкой и бережно и на работе, и в спортзале – тоже большой шаг вперед.Дмитрий Ольшанский, психоаналитик, кандидат философских наук:Бодипозитив снижает стресс, забота о своем теле повышает качество жизни- С одной стороны, да, избыточный вес повышает риск сердечно-сосудистых и кардиологических заболеваний. С другой стороны, бодипозитив способствует принятию своего тела и понижению стресса, вызванного низкой самооценкой. А именно стресс, в конечном итоге, вызывает повышение холестерина и приводит к закупорке сосудов. То есть к подобным болезням наиболее склонны люди с избыточным весом, которые сидят на неэффективных диетах и постоянно нервничают из-за того, что не могут похудеть. Часто бодипозитив уходит в крайности и превратно преподносит идею любви к своему телу как попустительство и невнимание к своему здоровью. Если человек действительно любит свое тело, он заботится о его здоровье и повышает качество жизни, проявляет внимание к телу и отвечает на его потребности, а не просто пускает все на самотек и успокаивает себя мыслью «да у меня и так все хорошо».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему так сложно сбросить вес женщинам после 40Разбираем с врачом-диетологом важные причины, мешающие дамам избавиться от лишних кило. И о некоторых вы точно не задумывались (подробнее)