Часть IЧем активнее набирает обороты прививочная кампания против COVID-19, тем больше накапливается вопросов. Продолжаем отвечать на них вместе с иммунологом, кандидатом медицинских наук, экспертом по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных препаратов, гендиректором контрактно-исследовательской компании Николаем Крючковым.- Стоит ли перед вакцинацией делать ПЦР-тест на ковид и сдавать анализ крови на антитела или это излишне?- Официально проходить такие исследования перед прививкой на сегодня не требуется - ни в России, ни в большинстве других стран, где идет вакцинация. Если у вас есть желание и возможность, то я бы порекомендовал протестироваться. При этом нужно учитывать несколько важных нюансов.- Если вы сдаете мазок на ПЦР-анализ, то нужно понимать, через какое время будет результат. Если через 2-3 дня - нормально. Если же через неделю, то никакого смысла этот анализ уже не имеет (за такой срок у человека может наступить пик выделения вируса в случае заражения. - Ред.).- Что касается анализа на антитела, то имеет смысл проверить в крови наличие иммуноглобулинов типа IgG к N-антигену коронавируса, либо к S-антигену - в конкретной лаборатории или процедурном кабинете поликлиники вам должны дать информацию, какие именно антитела и к каким антигенам вируса они проверяют..! Важно: если вы захотите узнать о выработке антител после вакцинации, то нужно проверять строго иммуноглобулины IgG к S-антигену коронавируса - именно на этот фрагмент вируса дает иммунную реакцию прививка «Спутник V». А самый точный показатель уровня иммунной защиты после вакцины - это проверка уровня антител к так называемому RBD-домену (это один из важнейших участков белка, из которого состоят «шипики» вирусных частиц. - Ред.). Однако такой анализ пока не получил широкого распространения в рутинной клинической практике.- В крови обнаружены антитела к «короне» - нужно ли делать прививку?- Если анализ показал у вас, условно говоря, слабоположительный результат, то есть уровень антител оказался чуть-чуть выше установленной для данного теста границы (точки отсечения), то я бы посоветовал при возможности переделать анализ в другой лаборатории. При повторном подтверждении наличия антител (то есть когда показатель выходит за границы референсного диапазона), с моей точки зрения, вакцинация не является строго необходимой. Однако, пока единого подхода к этому вопросу у специалистов нет.- В соцсетях много обсуждений, какой уровень антител все-таки считается слишком низким, а какой вполне достаточным, когда вакцинация точно не нужна. Какой показатель все-таки можно считать правильным критерием?- На самом деле такого критерия на сегодня нет. Тест-систем много, они разные. Могут измеряться разные типы антител к разным антигенам (фрагментам) коронавируса или общий уровень антител. Плюс у лабораторий в зависимости от производителей тестов свои референсные значения, то есть показатели, квалифицирующие результат исследования как норму. Поэтому представления в духе «уровень антител точно должен быть выше 10-ти или 20-ти» совершенно некорректны.! Ориентироваться нужно на упомянутые референсные значения: если в распечатке из конкретной лаборатории указано, что у вас положительный результат на антитела, то вакцинация на данный момент не является строго необходимой. При сомнительном результате, как я уже упоминал, имеет смысл перепроверить результат в другой лаборатории - сделать повторное тестирование на той же или на сходной по свойствам тест-системе.- Если у человека есть антитела, но он об этом не знает и все-таки привьется - что будет?В соцсетях пишут: если у вас уже есть антитела, то они «нападут» на компоненты вакцины, и прививка не сможет дать выработку новых антител. А то и вовсе из-за сочетания своих уже имеющихся антител и новых чужеродных фрагментов, принесенных вакциной, могут наступить непредсказуемые неблагоприятные последствия.- Гипотетически свои антитела действительно могут в той или иной степени нейтрализовать антигены, введенные прививкой. За счет этого теоретически может снизиться выработка иммунитета, сделав вакцину менее эффективной, - поясняет Николай Крючков. - Но произойдет ли это в реальности, пока сказать сложно, таких наблюдений нет. Более того, скорее, может произойти, наоборот, бустинг, то есть усиление выработки антител к тем антигенам (фрагментам), которые содержит вакцина. Именно на такой эффект рассчитано введение второй дозы прививки.Подтверждения неблагоприятных последствий при вакцинации переболевших людей с антителами на сегодня тоже нет. Поэтому, в частности, американские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют вакцинироваться всем переболевшим.КСТАТИНа официальном портале московского правительства mos.ru также отмечается: наличие антител не является противопоказанием для вакцинации; запрета на прививку от коронавируса для переболевших нет.- Если сделал другую прививку, например, от пневмококков или гепатита В - через какое время можно вакцинироваться от коронавируса?- С точки зрения влияния на здоровье ограничений на параллельную вакцинацию нет. Однако прививки от ковида новые, специалистам важно отследить поствакцинальные реакции. Поэтому, чтобы не спутать их с реакциями на другие прививки, вакцинироваться от коронавируса рекомендуется не ранее, чем через 30 дней.- Почему после укола вакцины может подскакивать температура, бывает ломота в суставах, костях и другие симптомы, напоминающие простуду или даже тяжелый грипп, а то и сам ковид?- Заболеть ковидом после неживых вакцин, а к ним относятся и «Спутник V», и ЭпиВакКорона, и чумаковская вакцина - невозможно. При введении векторных вакцин («Спутник V», оксфордская от «АстраЗенеки», китайская от CanSino Biological и др.) может быть реакция на сам аденовирусный вектор - все-таки в организм вводится аденовирус, пусть и не способный к размножению. А также на антиген (фрагмент) коронавируса, который начинает синтезироваться клетками после доставки в них генетического материала SARS-CoV-2.Как правило, это кратковременные поствакцинные осложнения (ПВО). Если температура причиняет вам серьезный дискомфорт - обычно при подъеме выше 38,5 градусов и (или) есть сильные мышечные боли, можно принять традиционные жаропонижающие и болеутоляющие препараты, парацетамол или ибупрофен (обязательно прочитайте противопоказания в инструкции к препарату).Уважаемые читатели! Если у вас остаются вопросы по вакцинации от коронавируса, оставляйте их в комментариях к этой статье или присылайте по электронной почте на адрес dobruhak@kp.ru с пометкой «Ковид - вакцинация». Ответы экспертов будут опубликованы в скором времени на kp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Стартует массовая вакцинация от коронавируса: иммунолог ответил на самые частые народные вопросы о прививкеКому противопоказана вакцина - временно или абсолютно, стоит ли сдавать анализы перед уколом и другие важные нюансы для kp.ru разъяснил кандидат медицинских наук Николай Крючков (подробнее)