17 января в 11 часов в Доме кино начнется прощание с Борисом Грачевским. 71-летний директор и худрук детского юмористического киножурнала «Ералаш» умер от осложнений, вызванных коронавирусной пневмонией. Эта история болезни и смерти знаменитого на всю страну человека еще раз напомнила о том, что людям в пожилом возрасте, имеющим множество хронических болезней нельзя заниматься самолечением. Борис Грачевский доверил свою жизнь знакомому доктору, который его консультировал по телефону. Так Грачевского отговорили от обращения к «официальным врачам», по телефону назначили лечение, которое привело к печальному результату. Рассказываем хронологию течения болезни Бориса Грачевского.В середине декабря 71-летний Борис Грачевский и его жена 36-летняя Екатерина Белоцерковская заболели коронавирусом. Их сын 9-месячный Филипп не заразился от взрослых. Борис Юрьевич принял решение не обращаться в больницу, несмотря на то, что имел хронические заболевания – лечился у знакомого врача за «небольшие деньги» по телефону. Так продолжалось почти две недели – Грачевский пил антибиотики и другие лекарства, назначенные на телефонных консультациях. Если у Екатерины болезнь протекала в легкой форме, то Борису Юрьевичу становилось хуже. Жена уговорила обратиться к официальной медицине и поехать на КТ, которое показало серьезное поражение легких.Подруга Грачевского, композитор Ирина Грибулина рассказывает: «Борис испугался очень, потому что КТ показало поражение легких более 50%. Но тогда еще чувствовал себя нормально – поехал в больницу сам за рулем, Катя была рядом». Бориса Юрьевича госпитализировали в 52-ую московскую больницу, которая считается одной из лучших – здесь вылечили от коронавирусной пневмонии Анну Нетребко, Александра Ширвиндта с супругой и сотни других пациентов. Однако время было упущено, сразу после поступления состояние Грачевского стало ухудшаться, когда он поступил в больницу поражение легких было 85%. 27 декабря сразу после поступления Борис Грачевский был переведен на кислородную поддержку, затем в реанимацию. Утром 14 января у Грачевского отказали почки, начался сепсис. «В 20 часов Катя написала мне, что Борис умер», - говорит Грибулина.Осложнения на фоне коронавирусной пневмонии возникли, так как организм Бориса Грачевского был ослаблен из-за имеющихся заболеваний. Девять лет назад у него был диагностирован рак кожи, было проведено две операции, лучевая терапия и болезнь отступила. Но меланома дала о себе знать еще раз – пять лет назад, но вновь была успешно проведена терапия. И Борис Юрьевич вел активный образ жизни. Рассказывает ведущая программы «Жить здорово!», профессор, доктор медицинских наук Елена Малышева: «Уход Бориса Грачевского – это огромная потеря для всех. Это как уход детства, которое было счастливым и удивительным и тебя всегда в нем любила мама. Но для меня это еще и история о том, что все люди старшего возраста из группы риска должны вакцинироваться. Нам говорят, что Борис Грачевский умер от коронавируса. Но у него был самый злокачественный рак – меланома, у него был лимфостаз, у него были заболевания сердца, лишний вес. И если бы он был вакцинирован – жизнь могла сложится иначе. Когда такие люди уходят, то думаешь, что они ещё могли бы жить. Но, это ещё и повод для нас подумать о своем будущем. Подумать о будущем наших пожилых родителей. И если вы или ваши близкие из высокой группы риска, я очень советую вам пройти вакцинацию от коронавируса. Группа риска - это люди старше 65 лет, у которых ожирение, сахарный диабет, хронические болезни почек, лёгких, сердца».Друг Бориса Грачевского адвокат Александр Добровинский на своей странице в инстаграме написал: «Я просил его сделать прививку, а он смеялся и говорил: «Не хочу, чтобы рога выросли». Сам Добровинский сообщил, что привился «Спутником» еще в октябре.Сегодня, 17 января, близкие и друзья прощаются с Борисом Грачевским – церемония начинается в 11 утра в Доме кино на улице Василевской дом 13, строение 1.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБорис Грачевский: Жена всегда говорит: «Даже не думай умирать, живи». Хорошо, буду жить!...Один из создателей и многолетний руководитель журнала «Ералаш» скончался в возрасте 71 года после долгой борьбы с коронавирусом (подробности)«Его убил лишний вес»: Стала известна причина смерти Бориса ГрачевскогоДруг создателя детского киножурнала «Ералаш» рассказал о его последних днях (подробности)