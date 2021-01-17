Леве пять лет и он до сих пор не разговаривает. Врачи говорят, его навыки понимания происходящего снижены. Да, конечно, могло быть гораздо хуже. Малыш родился недоношенным и сразу попал в реанимацию. Выписали его оттуда только через два месяца с большим букетом неприятных диагнозов: ДЦП, эпилепсия, двусторонняя сенсоневральная тугоухость. Мама Левы, по профессии врач, только за голову схватилась. Но сразу поняла, что теперь ее главный пациент сын. Оставила работу, отложила на потом мечты, и взялась за его лечение.Сегодня, вспоминая начало пути, она говорит, что сделано процентов 70 от возможного. Явно скромничает. Уже к двум годам у мальчика сняли два диагноза - ДЦП и эпилепсия. Вы даже представить не можете, каких огромных усилий это стоило. А ведь из-за угрозы эпилепсии ему очень долго не могли вживить кохлеарные импланты — специальные устройства, благодаря которым Лева может слышать.Но сегодня мама сделала все что возможно. И развитие мальчика практически остановилось. Понимание услышанного у него невеликое. Это не то, с чем может справиться в одиночку даже такая сильная мама, как у Левы. Без узких специалистов, знающих, как работать с детьми после слухопротезирования, не обойтись. К сожалению, это большие деньги, 195 тысяч рублей за курс лечения. Папа мальчика с семьей не живет, и помогает лишь незначительными суммами. А занятия в реабилитационном центре Леве нужны как воздух. И чем раньше они начнутся, тем лучше. Это его шанс на нормальную жизнь.Помогите!Звоните:(499) 250-02-44 Татьяна - координаторКак помочь:Пожертвовать через СМС, отправив сообщение со словом ФОНД и (через пробел) суммой пожертвования на номер 3443. Например: «ФОНД 100».Пожертвовать через Интернет (через платежные системы Яндекс.Деньги, PayPal, Webmoney, QIWI). В назначении пожертвования не забудьте указать \\"Для Льва Абрамкина\\"Страница для перевода пожертвований с банковских карт.Пожертвовать через банкБлаготворительный интернет-фонд Помоги.Орг ИНН 7702579448 КПП 770201001 Р/с № 40703810022000000423 Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО г. Москва Кор.счет № 30101810145250000411 БИК 044525411 Назначение: благотворительное пожертвование для Абрамкина Льва