Чемпионат мира по хоккею все-таки перенесут из Белоруссии. Минск и Рига должны были принимать матчи турнира с 21 мая по 6 июня. Но общественное мнение оказалось сильнее. Ряд европейских организаций выступили против проведения чемпионата в Белоруссии по политическим причинам. На днях к ним присоединились крупные спонсоры. Ожидается, что в понедельник, 18 января, о переносе турнира будет объявлено официально.Но, если честно, Белоруссия была обречена на поражение в этом споре. Пусть на ее стороне и выступал главный чиновник мирового хоккея Рене Фазель. Швейцарский функционер – давний друг Лукашенко, на днях ездил к нему не переговоры, но неосторожно на встрече обнялся с главой Белоруссии и чуть было одним этим жестом не обрушил свою карьеру.Фазель хотел сохранить ЧМ-2021 в Белоруссии. Иначе пришлось бы платить большую компенсацию Минску, и тратить десятки миллионов евро на перенос. А времена сейчас не те - в прошлом году из-за коронавируса ЧМ вовсе накрылся.Но даже у друга Фазеля был целый пакет требований к Лукашенко. Из них два – почти невыполнимые:- Отпустить всех спортсменов, задержанных за поддержку протестов. А тех атлетов, что были отстранены от занятий за сочувствие к оппозиции, вернуть в спорт.- Разобраться наконец, что там происходит с президентом Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) Дмитрием Басковым – он обвиняется в соучастии в убийстве активиста Романа Бондаренко.Белоруссия в ответ на эти требования вяло отбивалась: мол, не спортивное это дело, с политикой сами разберемся. Но тут включилась и экономика. Против проведения ЧМ-2021 в Белоруссии выступили основные спонсоры хоккея. В автоконцерн Škoda и производитель косметики для мужчин Nivea Men объявили, что не станут финансировать ЧМ-2021, сели его матчи состоятся в Минске. Этот аргумент уже не перебить.Перенос ЧМ-2021 – довольно затратное мероприятие. Необходима не только арена соответствующего класса, но и тренировочные площадки, отели и прочая инфраструктура. Кроме того, та же Белоруссия может затребовать компенсацию за отнятый турнир. Но ИИХФ деваться некуда. 18 января на своем совете федерация рассмотрит варианты переноса. Их несколько:- Весь турнир провести в Риге- Подключить Данию- Подключить СловакиюВидимо, это и осталось решить в понедельник ИИХФ. А судьба Минска как организатора ЧМ-2021 уже решена.