17 января 1991 года в Персидском заливе началась операция «Буря в пустыне» - коалиция стран во главе с США подвергла массированной бомбардировке войска Ирака, за полгода до этого вторгшиеся на территорию небольшого, но очень богатого соседнего Кувейта. В современной истории эти события известны как война в Персидском заливе. Потом ее назовут «первой войной», потому что через двенадцать лет начнется вторая - в том же Персидском заливе.Решив захватить Кувейт и превратить его в «19-ю провинцию» Ирака, Саддам Хусейн был уверен, что авантюра сойдет ему с рук. Ведь с американцами у него были вполне хорошие отношения - они поддерживали Багдад в восьмилетней ирано-иракской войне.Но реакция мирового сообщества оказалась не такой, на которую рассчитывали в Багдаде. С августа по ноябрь 1991 года Совбез ООН принял 12 резолюций по иракско-кувейтскому конфликту, в том числе вводивших запрет на поставки оружия Ираку и экономические санкции против него. Последняя резолюция, принятая 29 ноября, фактически была ультиматумом: иракские войска должны быть выведены с территории Кувейта 15 января 1991 года.Разумеется, Советский Союз, как постоянный член Совбеза ООН, голосовал за эти резолюции. Москва отчаянно пыталась убедить Саддама Хусейна добровольно вывести свои войска из Кувейта. Несколько раз в Багдад в качестве спецпосланника Кремля прилетал Евгений Примаков, предлагая план постепенного вывода войск. Но Хусейн обставлял его принятие совершенно нереальными условиями.Вашингтон, в отличие от Москвы, требовал немедленного вывода войск. И одновременно, уже через несколько дней после оккупации Кувейта, стал стягивать в регион собственные силы и формировать антииранскую коалицию. Воинские контингенты направили Франция, Великобритания, Египет, Сирия, Саудовская Аравия, всего около 30 стран.Воздушная фаза войны продолжалась 39 дней, за которые союзники совершили 110 тысяч самолето-вылетов. Иракские военные объекты, инфраструктура были в значительной мере разрушены. Лишь 24 февраля началась наземная фаза операции, которую назвали «Сабля пустыни». Продолжалась она лишь 100 часов. 28 февраля Ирак признал требования Совбеза ООН, а через три дня подписал документы об условиях прекращения огня и восстановлении суверенитета Кувейта.Саддам Хуссейн остался у власти в Ираке еще на 12 лет, пока не был свергнут новым вторжением американцев. Вторая война в Заливе резко изменила баланс сил в регионе. Затем американцы инициировали «арабскую весну» и стали строить «демократический Большой Ближний Восток». В итоге там был создан «управляемый хаос», который в целом сохраняется до сих пор.Как можно оценить те события тридцатилетней давности сегодня? Эти вопросы «КП» задала руководителю Центра «Европа - Ближний Восток» Института Европы РАН Александру Шумилину.- Уникальность войны в Персидском заливе в 1991 году заключается, во-первых, в том, что она, по сути, стала первой войной XXI века, потому что велась антииракской коалицией преимущественно высокоточным оружием, в ней впервые применили беспилотники, конвенциональные силы и средства в боевых действиях играли вторичную роль. Во-вторых, эту войну впервые в истории показывали практически в прямом эфире - ведущие телеканалы мира вели трансляцию непосредственно с мест боевых действий.- На Ирак ведь тогда навалились, что называется, всем миром?- После Второй мировой войны это была первая война, которую вело объединенное мировое сообщество, включая Советский Союз, силами международной коалиции. Вклад стран был разный, не все предоставили свои военные контингенты, но политическая поддержка действиям коалиции была практически единодушной.- И сегодня нет однозначного ответа на вопрос, почему президент Буш-старший, освободив Кувейт, не пошел на Багдад, чтобы свергнуть режим Саддама Хусейна? Неужели тогда американцы строго придерживались мандата Совбеза ООН, который предполагал лишь освобождение оккупированной страны?- Действительно, многие, в том числе и командующий силами коалиции американский генерал Шварцкопф, считали, что останавливаться на границе с Ираком не надо. Такую же позицию занимали некоторые арабские страны, прежде всего, монархии Персидского залива. Захватив Кувейт, Хуссейн грозил напасть и на других соседей, не выражавших необходимого почтения «новому Алладину», которым он мнил себя. Как же так: Ирак один воевал с враждебным шиитским Ираном, а платить ему за это никто из богатых суннитских королевств и эмиратов не хочет? Но президент США Буш-старший решил ограничиться освобождением Кувейта. Он считал, что Ирак надо подвергнуть жестким санкциям и одновременно поощрять внутреннее сопротивление режиму Хусейна. Хотя в то время можно было бы свергнуть режим Хусейна без особых проблем и с менее болезненными для всего региона последствиями.- И заканчивать начатое отцом пришлось сыну: Буш-младший сверг в 2003 году режим Хусейна.- Да, вторая война в Заливе для новой коалиции была не сложной с военной точки зрения, но принесла более тяжелые последствия для многих стран региона. Свержением Саддама Хусейна воспользовался в большей степени Иран, за двенадцать лет, прошедших с первой войны, заметно укрепивший свои позиции. Вот почему свержение иракского лидера в 2003 году на Ближнем Востоке поддерживали не все - в нем видели определенный противовес укреплявшемуся шиитскому Ирану.- Можно ли было избежать второй войны в Заливе?- С учетом того, как вызывающе вел себя Хусейн, пытавшийся всячески обходить наложенные на Ирак санкции, рано или поздно этой войны не могло не быть.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Для меня фигура Горбачева – однозначная»: переводчик первого и последнего президента СССР рассказал о работе на переговорах с западными лидерамиПавел Палажченко дал интервью kp.ru (подробнее)