В Москве в Доме кино простились с папой «Ералаша» - руководителем киножурнала Борисом Грачевским. 71-летний основатель «Ералаша» Борис Юрьевич Грачевский умер 14 января из-за осложнений, вызванных коронавирусной пневмонией.На гражданскую панихиду пришло около двухсот человек – близкие, друзья семьи, артисты. Еще до начала прощания людей было много. Друзья Бориса Юревича пообщались, оказалось, что еще 6 января он прислал некоторым из них одинаковое сообщение: рисованную картинку, которой заканчивалась каждая серия «Ералаша» - надпись «все!» Близкие обсуждали, что в эти дни Грачевский с семьей планировал отдыхать на Кубе – путевка была куплена задолго заранее. Но в декабре Борис с сожалением рассказал, что поездка «сгорела» из-за пандемии, поэтому отмечать новый год будет дома. Но на праздники Борис Юрьевич оказался в больнице – 27 декабря он был госпитализирован в 52-ую больницу, к этому времени уже начались осложнения от коронавирусной пневмонии. До этого Грачевский лечился дома – от знакомого врача получал рекомендации по телефону. Много говорили перед началом прощания: скорее всего из-за того, что поздно обратился в больницу, врачам не удалось спасти любимого многими Бориса Грачевского.Во время гражданской панихиды в зале Доме кино на экране постоянно демонстрировали кадры из «Ералаша», фотографии Бориса Юрьевича с друзьями, коллегами, членами семьи. На первом ряду стульев у гроба сидела вдова Екатерина Белоцерковская – она плакала постоянно. Два часа шла церемония прощания, Катя все время не могла сдержать слез, периодически пила успокоительное, растворенное в стакане с водой. Рядом с Екатериной сидел старший сын Грачевского Максим со своим сыном. На втором ряду – мама Екатерины Белоцерковской, а также продюсер Марк Рудинштейн, периодически к ним подсаживались пришедшие на церемонию прощания друзья.Проститься с Борисом Грачевским пришли подросшие дети-актеры, а также Михаил Полицеймако, Стас Садальский, Татьяна Абрамова с мужем Юрием Беляевым, Елена Малышева, Никас Сафронов, Бедрос Киркоров, Леонид Якубович и многие другие.Церемонию прощания вел близкий друг Бориса Грачевского Владимир Долинский. Он зачитал соболезнованиями от президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, заместителя председателя правительства по социальной политике Татьяны Голиковой, мэра Москвы Сергея Собянина, министра культуры Ольги Любимовой и другие правительственные телеграммы.От себя Владимир Долинский сказал: «Сегодня один из самых черных дней моей жизни. Борис даже на смертном одре шутил и улыбался., чтобы близкие не страдали. Последнюю смс я от него получил такую: «Вова, мне хреново!» Если бы не эта сволочная болезнь, то было бы паломничество здесь». Как верно на прощании заметил Долинский: «Боря ушел на пике счастья. Это он нас оставил не счастливыми». Речь о том, что Борис Юрьевич недавно стал отцом в четвертый раз – супруга Екатерина весной родила ему сына Филиппа.Кроме того, Владимир Долинский рассказал, что Борис Грачевский очень переживал, что на этот год «Ералаш» не получил финансирования от государства. Долинский на прощании обратился с призывом не допустить того, чтобы съемки «Ералаша» прекратились после смерти Бориса Юрьевича.Владимир Долинский напомнил: «Не много богатств нажил Боря материальных. Никто из актеров не снимался в «Ералаше» за деньги. Это было престижно. Лучшие актеры почитали за большую радость сниматься в «Ералаше». Хочется верить и надеяться, что это продлится».В зале на прощании присутствовала вся съемочная группа «Ералаша», от них были сказаны такие слова: «Мы, все кто был причастен киножурнал «Ералаш» мы готовы снимать дальше, готовы делать все, чтобы «Ералаш» оставался часть русской культуры». Многие говорили о том, что хотелось бы не допустить похорон «Ералаша». В декабре Грачевский уже прислал режиссеру сценария двух новых серий «Ералаша» - съемки запланировали на январь. Продюсер «Ералаша» пообещал – на два года сохранить дело «Ералаша», именно на столько была распланирована работа Грачевским. Вся команда во время этих слов вышла на сцену.Друг Бориса Грачевского генпродюсер фестиваля «Орленок» Лариса Преториус на прощании сказала: «Дорогие друзья, любимая Катюша. Я не могу это принять, я с Борей дружила 40 лет. Мы часто встречались, не только по поводу дел. Творческому человеку нужен свой островок счастья личного. Он говорил: хочу, чтобы обо мне заботились. И такой человек появился – это Катя. В такой момент, когда сошел такой ангел – сын, Борис ушел. Мне жаль, что сын не узнает тепло такого человека. Уверена, что Катя будет много рассказывать Филиппу об отце. Я благодарна Кате за все что она дала Борису». Многие говорили, как страшно, что маленький Филипп вырастет без любви и воспитания Бориса Юрьевича.Музыкант Владимир Левкин на прощании вспомнил: «В наших командировках от министерства обороны по базам в Сирии, Таджикастане, Армении – мы знали: если Боря с нами летел, значит все будет хорошо, все дети в очередной раз увидят «Ералаш». Хочется, чтобы этот формат киножурнала остался на нашем экране несмотря ни на что».Вдова смогла выйти к микрофону, опираясь на руку Владимира Долинского. Екатерина с трудом сквозь слезы сказала несколько слов в конце прощания: «Ты есть, ты был, ты будешь. Ты гениальнейший человек, ты глыба. Я прошу тебя помнить об одном всегда - мы все тебя любим. Все твои дети тебя любят, и я тоже. Но это не конец. Мы обязательно встретимся вместе!»Режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский еще недавно так рассуждал о смысле жизни и смерти: «Я счастлив, что кому-то нужен. Я счастлив, что то, чем я занимаюсь – это важная вещь. Сделано очень много разного. Для меня очень важны слова Владимира Семеновича Высоцкого, а я был у гроба. И когда мы увидели это стихотворение, у нас прям слезы полились, потому что последние четыре строчки были такие. Мне есть, что спеть, представ перед Всевышним, мне есть чем оправдаться перед ним… Периодически думаю, что мне есть чем оправдаться. Но надо еще больше сделать. Каждый человек должен оставить след на земле. Иначе останутся только морщины…»Борис Грачевский будет похоронен 17 января на Троекуровском кладбище Москвы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБорис Грачевский: Жена всегда говорит: «Даже не думай умирать, живи». Хорошо, буду жить!...Один из создателей и многолетний руководитель журнала «Ералаш» скончался в возрасте 71 года после долгой борьбы с коронавирусом (подробности)