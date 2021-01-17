В Подмосковье полиция и прокуратура выясняет обстоятельства гибели первоклассника. Накануне 7-летний мальчик скончался на детской площадке.ЧП произошло в поселке совхоза Останкино в Дмитровском городском округе.- Несколько ребят в пятницу, 15 января, играли на детской площадке, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - 7-летний мальчик вместе со старшей сестрой - она учится на два класса старше - пошли кататься на горку. В какой-то момент они решили, что после спуска оббегать горку и подниматься на нее снова по лестнице слишком скучно. Шарф мальчика решили привязать к перилам, чтобы затем по нему подтягиваться наверх...По предварительной информации, ребенок не успел снять шарф с шеи и съехал с горки. Дети сначала пытались распутать шарф самостоятельно, но не сумели. Когда на крики школьников прибежали взрослые, было уже поздно, мальчик задохнулся.Московская областная прокуратура сообщила о начале доследственной проверки по факту гибели ребенка.- Прокуратура установит причины и условия произошедшего, а также даст правовую оценку действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних, - заявили в ведомстве.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Мальчик мой лежал мертвый\\": отец нашел тело 16-летнего сына, который надышался \\"веселящим газом\\"Курьер регулярно привозил парню баллоны с газом и воздушные шары (подробнее)