Если водитель забыл дома права, его могут оштрафовать на 500 рублей. Но уже в нынешнем году ситуация может измениться. Об этом рассказал замглавы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов на Гайдаровском экономическом форуме, завершившемся в конце прошлой недели. Ведомство хочет перевести в цифровой вид права и свидетельство о регистрации автомобиля, чтобы водителям не приходилось везде возить с собой оригиналы.- Если забыл дома права, сидишь за рулем и не трясешься: телефон-то всегда с собой, его точно не забудешь, - говорит Олег Качанов.Остановил тебя гаишник, просканировал специальным устройством мобильное приложение с QR-кодом, увидел всю нужную информацию и пожелал удачи на дорогах. Удобно! По словам замминистра, план уже согласован с МВД.- Идея очень правильная. Но я сомневаюсь, что ее удастся реализовать во всей стране, - говорит Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. - Я сейчас проехал через шесть регионов Северо-Кавказского, Южного и Центрального федеральных округов, и интернет там ловится лишь эпизодически, в основном в крупных населенных пунктах. Я уже молчу про Сибирь, Урал и Дальний Восток, где интернет на дорогах встречается так же часто, как уссурийский тигр.Минцифры тоже пока не планирует вводить «электронные права» во всей России. Для начала в нынешнем году эксперимент хотят поставить в четырех самых продвинутых в цифровом плане регионах. Что это за регионы, пока не ясно.- Не нужно плодить новых приложений с непонятной степенью защиты информации, - продолжает Антон Шапарин. - Удобнее и безопаснее всего внедрить «цифровые права» в приложение Госуслуг. А пока это не сделано, я бы советовал водителям просто сфотографировать права на телефон. Как правило, если вы забыли водительское удостоверение, но можете предъявить инспектору их снимок, он ограничивается предупреждением и не выписывает штраф.